Гусман сообщил, что церемония награждения кинопремии "Ника" в 2023 году не состоится

Художественный руководитель премии отметил, что академия продолжит вручать в этом году награды лауреатам в формате "возвращения долгов"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" в 2023 году не состоится, к прежнему формату планируют вернуться весной 2024 года, сообщил ТАСС художественный руководитель "Ники" Юлий Гусман.

"В этом году [торжественной церемонии вручения] не будет точно, уже пропущены все сроки. Мы надеемся весной следующего года вернуться к прежнему формату. Надеемся, что весной снова сможем собраться и поздравить наших коллег с этой премией", - сказал собеседник агентства.

Гусман также рассказал, что в 2023 году совет и президиум академии решили вручить статуэтки лауреатам "Ники" 2021 года, поскольку церемония награждения в прошлом году так и не состоялась. "В этом году "Ника" будет как отчет за тот год, который мы пропустили. В 2021 году мы так и не вручили премии, был ковид и прочее. Поэтому в этом году мы решили назвать "Нику" "раздача долгов". Мы уже вручили премию Александру Анатольевичу Ширвиндту", - добавил худрук премии.

Народный артист РСФСР, президент Московского академического театра сатиры, актер и режиссер Александр Ширвиндт получил специальный приз премии "Ника" 5 июля на сцене Театра Сатиры после спектакля "Где мы?!…", в котором артист исполняет одну из главных ролей. Ширвиндт, получивший награду из рук президента академии Андрея Кончаловского, стал лауреатом в номинации "Честь и достоинство".

По словам Гусмана, в формате "возвращения долгов" академия продолжит вручать в этом году премии остальным лауреатам. Весь список победителей за 2021 год станет известен после выхода отчетного фильма, который также охватит все 35 лет существования старейшей кинематографической премии России.

"Мы решили в этом году не собирать всех, потому что кто-то на отдыхе, кто-то сейчас на работе. Мы решили вручать "Нику" там, где лауреаты снимают кино, где работают и готовят новые сценарии. Наш совет академии, наш президиум все это будет снимать, а потом мы сделаем фильм, как некий отчет за 35 лет "Ники". Кроме того, мы туда включим рассказ о лауреатах других лет, историю "Ники". Но тут даже важна не история "Ники", тут намного важнее история советского и российского кино, как в зеркале отраженная в национальной премии "Ника", - подытожил Гусман.