В Забайкалье пройдет посвященный музыканту Лундстрему фестиваль

В его программу вошли 16 концертов

ЧИТА, 3 августа. /ТАСС/. Второй фестиваль, посвященный джазовому музыканту Олегу Лундстрему, пройдет в Забайкальском крае с 22 сентября по 8 октября. В его программу войдут 16 концертов, сообщил журналистам художественный руководитель фестиваля скрипач Петр Лундстрем.

"Перед нами стояла нетривиальная задача поддержать ту высокую планку, что задал первый фестиваль. Концепция осталась прежней, она связана с многогранной личностью Олега Леонидовича Лундстрема и будет включать три условных направления: джаз, классическую музыку и тему любви к Родине в искусстве. Кроме того, в этом году впервые в рамках фестиваля состоится обширная международная образовательная программа, в рамках которой в Читу приедут выдающиеся преподаватели, а также деятели культуры и искусства", - рассказал Петр Лундстрем.

По его словам, в программу фестиваля войдут 16 концертов в Чите, Петровск-Забайкальском, Нерчинске и других городах региона. Классическое направление представит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, с которым выступят заслуженная артистка РФ пианистка Екатерина Мечетина и скрипач Петр Лундстрем. В джазовую программу войдут выступления оркестра джазовой музыки им. О. Л. Лундстрема и Московского джазового оркестра. Тему любви к Родине в искусстве на фестивале представят Иркутский драматический театр с постановкой "Последний срок", а также хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

1 октября гостей фестиваля ждет мировая премьера. Дирижер и композитор заслуженный артист России Сергей Казюлин представит в Чите аранжировку музыки С. В. Рахманинова. На сцене Забайкальской краевой филармонии сюиту для струнного оркестра в транскрипции Казюлина исполнит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

Впервые в Читу приедет ансамбль скрипачки Татьяны Гринденко и композитора Владимира Мартынова Opus Posth. 6 октября они исполнят произведение "Дети выдры" вместе с пермским хором "Млада" и тувинским ансамблем горлового пения "Хуун-Хур-Ту".

Фестиваль Лундстрема впервые провели на родине джазмена, в Забайкалье, в 2022 году. Его открыло выступление Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Джазмен Лундстрем

Олег Лундстрем родился в Чите 2 апреля 1916 года. С 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-группа вернулись в Россию. В 1984 году музыканту присвоили звание Народного артиста РСФСР. Оркестр Олега Лундстрема занесен в книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России.