"Хор Турецкого" и "Сопрано" завершили турне по Латинской Америке концертом в Аргентине

Артисты исполнили рок- и поп-хиты, оперные арии, романсы, джазовые, фольклорные и советские композиции

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 августа. /ТАСС/. Российские арт-группы "Хор Турецкого" и "Сопрано" выступили в среду в Буэнос-Айресе с концертом "Песни единства", который завершил их латиноамериканское турне.

Артисты представили мировые рок- и поп-хиты, оперные арии, романсы, джазовые, фольклорные и советские композиции. Одним из заключительных номеров стало исполнение песни "Пусть всегда будет солнце" вместе с пришедшими на концерт с детьми.

Музыканты собрали полный зал театра "Астрал", рассчитанный на 1,2 тыс. человек. Как рассказали организаторы, желающих попасть на концерт, который прошел при поддержке правительства Москвы и МИД РФ, было больше. Среди зрителей были соотечественники и аргентинцы. "Я был на их концерте в прошлом году и пришел снова, потому что мне очень нравится то, что они делают. Они заряжают энергией", - рассказал корр. ТАСС аргентинец по имени Николас перед началом шоу.

Ранее "Хор Турецкого" и "Сопрано" выступили в Уругвае, Бразилии, Перу, Венесуэле, Коста-Рике, Никарагуа и Мексике. "Я даже никогда не думал, что нам здесь так понравится. Раньше у нас никогда не было времени на этот регион - мы ездили между Евросоюзом, США, Японией, Китаем, бывшим СССР, снова США. Теперь появилось время для Латинской Америки", - сказал журналистам после концерта руководитель коллективов Михаил Турецкий.

Он отметил, что местные жители тепло принимали российских исполнителей, несмотря на языковой барьер. "На втором концерте в Мексике было 2 тыс. человек, и никто не знал ни одного русского слова. Мы справились с этой аудиторией, мы нашли дорожку к их сердцу, спев с ними вместе гимн Мехико. Также мы за эту поездку выучили гимн Рио-де-Жанейро и гимн Никарагуа", - рассказал Турецкий.

В следующем году артисты планируют снова приехать в Латинскую Америку. "Мы начнем сейчас заранее серьезно готовить турне, и мы хотим привлечь на нашу концертную программу намного большую аудиторию, такую, к которой мы привыкли в странах бывшего СССР", - сказал руководитель коллектива.