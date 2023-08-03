В парке "Зарядье" откроется выставка к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского

Мультимедийная часть выставки расскажет о жизни футуриста в формате личного дневника

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Экспозиция "Маяковская Москва", посвященная 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, откроется 4 августа в парке "Зарядье" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"Главной темой выставки "Маяковская Москва" станет противопоставление дореволюционной и советской Москвы, а визуальным акцентом экспозиции - фигуры Маяковского, созданные по фотографии трех макетов памятника поэту, которые установили в 1958 году на нынешней Триумфальной площади. Посетители познакомятся с историей этого монумента, которому недавно исполнилось 65 лет, а также с местами Москвы, связанными с жизнью и творчеством Маяковского. В экспозиции также представлены посмертная маска Владимира Маяковского и прижизненные издания его произведений", - говорится в сообщении.

Мультимедийная часть выставки расскажет о жизни футуриста в формате личного дневника. Гости смогут пройтись по местам, связанным с поэтом, увидеть, как изменились дом Абрикосовых на Красносельской улице, завод "Проводник" (сейчас Электрозавод), Тверская, Никольская и Мясницкая улицы, Страстная площадь, здания "Известий" и института В.И. Ленина, Китайгородская стена и Московский политехнический университет.

Выставка будет работать с 4 августа по 4 сентября в белокаменном подклете Старого английского двора.