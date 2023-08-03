В книжном фестивале на Урале примет участие автор романа "Вонгозеро"

В списке участников также оказались Яна Вагнер, Анна Матвеева и Ксения Буржская

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Автор романа "Вонгозеро", по которому сняли сериал "Эпидемия", выступит на I Международном книжном фестивале "Красная строка", который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. Об этом сообщила пресс-атташе фестиваля Полина Черная.

"Более 130 издательств со всей России привезут на ярмарку фестиваля свои книги. Десятки мастер-классов, лекций и встреч с авторами, обширная театральная и концертная программа. В рамках программы выступят писатель Яна Вагнер, Анна Матвеева, Ксения Буржская, Михаил Турбин и Ислам Ханипаев", - говорится в сообщении.

Вагнер - автор романов "Живые люди" и "Кто не спрятался", а также "Вонгозеро", по которому сняли сериал "Эпидемия", вошедший в пятерку лучших шоу на Netflix и переведенный на 12 языков. Матвеева - автор романов "Перевал Дятлова, или Тайна девяти", "Каждые сто лет", сборников рассказов "Девять девяностых", "Горожане" - произведения переведены на французский, чешский, китайский и другие языки. Буржская написала романы "Мой белый", "Зверобой" и "Пути сообщения", Турбин публиковался в журналах "Волга", "Знамя", "Этажи", сборнике рассказов "Счастье-то какое!". В редакции Елены Шубиной в 2022 году вышел дебютный роман "Выше ноги от земли" - финалист премии "Большая книга", Ханипаев - режиссер, сценарист и писатель, является автором романов "Типа я" и "Холодные глаза".

В фестивале также примут участие поэты Дмитрий Воденников и Алексей Пурин.

Вход на все события фестиваля бесплатный. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

О фестивале

I Международный книжный фестиваль "Красная строка" пройдет в 2023 году впервые. Планируется, что в разных локациях Екатеринбурга развернут более 30 жанровых площадок, основная будет расположена в центре города - в Историческом сквере. Здесь можно будет приобрести книги, посетить встречи с авторами, презентации книг, принять участие в книжном клубе и посмотреть театральные постановки. Организаторами "Красной строки" выступает команда крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night.