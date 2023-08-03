Марюс Вайсберг снимет триллер "Вниз" с Петровым, Бортич и Машковым

Выход картины в прокат запланировали на октябрь 2025 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Режиссер Марюс Вайсберг, снявший "Бабушка легкого поведения", "Любовь в большом городе" и другие комедии, работает над своим первым триллером "Вниз". В нем сыграют актеры Александр Петров, Александра Бортич, Владимир Машков, а 80% фильма будет снято в лифте, сообщил он в ТАСС на очной защите фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

Выход картины в прокат запланирован на октябрь 2025 года, следует из презентации. По сюжету молодожены застревают в лифте одного из небоскребов Москва-Сити с незнакомым мужчиной. Но в процессе общения они понимают, что он знает о них практически все, и застряли они с ним неслучайно.

"Это история покаяния, мести, любви. Молодые люди пройдут через ад и из простой, стандартной влюбленной пары превратятся в настоящую семью в конце фильма. 80% фильма происходит в лифте. И это, на мой взгляд, сила этого проекта, потому что лифт станет практически четвертым персонажем", - рассказал режиссер.

Вайсберг отметил, что несмотря на то, что он в первую очередь комедиограф, триллер получился ярким и захватывающим.

"Я убежден, что у "Вниз" большой коммерческий потенциал, в отличие от стандартных фильмов это - история любви. <…> Конечно, участие больших звезд будет ключевым фактором. Фильм будет захватывающий, яркий. На выходе зрителю будет о чем подумать", - сказал он.