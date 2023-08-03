Тимофей Трибунцев сыграет художника Михаила Врубеля в фильме "Демон"

Режиссер картины Эдуард Жолнин отметил, что у этого актера есть "большой диапазон драматического артиста"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Актер Тимофей Трибунцев сыграет главную роль в фильме "Демон" о художнике Михаиле Врубеле. Об этом сообщил режиссер картины Эдуард Жолнин в ТАСС на очной защите фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

"У нас уже согласован главный герой - мы пригласили на эту роль артиста Тимофея Трибунцева. Он уже ознакомился со сценарием, ему очень он понравился", - сказал режиссер, подчеркнув, что у этого актера есть "большой диапазон драматического артиста".

Фильм расскажет историю болезни Михаила Врубеля, проходящего реабилитацию в клиниках в период работы над картиной "Демон поверженный", которая приводит художника к помешательству и болезненным галлюцинациям. Жанр - биография с элементами психологического триллера. "У нас период болезни Врубеля миксуется с периодом, когда он работал над картиной "Демон поверженный". Вместе с тем, как он пишет "Демон поверженный", он постепенно сходит с ума. Плюс в картине задействована семейная тема, тема любви жене, тема ухода внутрь от семьи и, естественно, тема жертвы. Жертвой здесь является как сам художник, так и его семья, его ребенок", - рассказал режиссер.

Продюсер, режиссер, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил авторам свою помощь в подготовке фильма. "Врубель мой любимый художник, <...> я могу вам помочь", - добавил он.