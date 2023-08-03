"Талисман Художественного театра": жизнь и творчество Ирины Мирошниченко

Рассказываем о самых ярких эпизодах из жизни народной артистки России

3 августа не стало Ирины Мирошниченко. Народная артистка РСФСР, исполнившая более 100 ролей в театре и кино, всю творческую жизнь была предана сцене Московского Художественного театра, на одном из юбилейных вечеров ее назвали талисманом этого коллектива.

Детство актрисы

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, куда из Москвы во время войны был направлен ее отец, а в 1944 году вернулась с матерью в столицу. Она не раз признавалась в любви к этому городу. Когда ей вручали орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, отметила, что для нее это награда "с огромным смыслом". "Я люблю эту страну, я люблю свое Отечество, я люблю свой народ, я люблю всех тех, кому я служу, я люблю этот город", — призналась тогда Мирошниченко.

Детские годы она вспоминала как период семейных застолий "с салфеточками, с красивыми приборами, с вкусно приготовленными блюдами, с тостами" — московская старорусская традиция, которая шла от мамы. Актриса рассказывала в своих интервью, что родители стремились воспитать в ней скромность, порядочность, честность, умение сопереживать и отзывчивость.

"Меня растили человеком, а не артисткой. Самое главное — нужно хорошо учиться, чего-то в жизни добиться. Всегда на первом месте дело и ответственное отношение к нему", — говорила Мирошниченко. Но она добавляла, что если бы ее семья играла на сцене, то это была бы драма — с повышенными тонами и гипертрофированными реакциями.

С шести до восьми лет маленькая Ирина училась играть на скрипке в школе при училище им. Гнесиных. Любовь к музыке она пронесла через всю жизнь. Ее творчество не ограничивалось ролями в театре и кино. Она выступала с сольными концертами по всей стране, записывала пластинки и компакт-диски. Кроме того, актриса вела собственную программу на радио, работала на телевидении.

Первые шаги на сцене она сделала еще в школьные годы, когда занималась в студии при Театре Ленинского комсомола, в 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ. Придя во МХАТ сразу после обучения, с первого года играла главные роли. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. Чехова).

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах она может уйти из театра, актриса как-то сказала: "Если только буду совершенно никому не нужна. Как актриса. Но я буду стараться делать все, чтобы этого не случилось". И этого не случилось. Ирина Мирошниченко работала в МХТ им. Чехова до последних дней, посвятив этому театру почти 60 лет.

От дебюта до признания

В кино она дебютировала уже на третьем курсе в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Затем были десятки киноработ. Мирошниченко называли одной из самых красивых актрис советского кино. Ее приглашали в свои картины Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Николай Губенко, Илья Фрэз, Леонид Нечаев, Витаутас Жалакявичус, который стал ее вторым мужем. Актриса была замужем трижды, но все три брака закончились разводом.

Коллеги не раз говорили о ее невероятном трудолюбии, отмечали энергию и многогранность творчества Мирошниченко, ее свободу и любовь к профессии. Кинорежиссер Никита Михалков снимался с ней в картине "Я шагаю по Москве". "Сейчас, когда за твоей спиной огромное количество потрясающих ролей, потрясающих характеров, все равно ты остаешься тайной, в тебе живет эта тайна", — признался Михалков, поздравляя актрису с 80-летним юбилеем.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский назвал Мирошниченко талисманом. "Вы наш талисман, Ирина Петровна. Спасибо, что вы с нами. И это не просто слова", — заверил он на юбилейном вечере актрисы в театре в октябре 2022 года.

Сама актриса называла себя борцом. "Мама всегда говорила: под лежачий камень вода не течет", — рассказывала Мирошниченко о многогранности своих творческих увлечений. Объясняя, чем ее привлекает, например, эстрада, она отмечала, что песни дают "определенную долю романтизма, которого не было в ролях, свободу общения со зрителями".

Ирину Мирошниченко госпитализировали 30 июля. 3 августа на 82 году жизни актриса скончалась.