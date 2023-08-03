Из Петербурга во Владивосток стартует книжная экспедиция на поезде

Мероприятие охватит 14 городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Книжная экспедиция на поезде в рамках фестиваля "Книжные маяки России" впервые стартует в четверг из Петербурга во Владивосток, сообщил на пресс-конференции в ТАСС автор и организатор фестивального движения Денис Котов.

"3 августа мы будем отправлять торжественно книжный поезд, который состоит из семи вагонов. Мне кажется, что со времен больших путешествий по нашей стране [такого не было], например, Антон Павлович Чехов делал большое путешествие, добирался до острова Сахалин, до Владивостока. Мы решили через большое количество лет проверить, как изменилась наша страна, книжное пространство страны, поэтому сформулировали идею книжной экспедиции, которая едет через всю страну от Петербурга до Владивостока, исследует страну, собирает информацию, вдохновляет библиотекарей всех регионов, собирает книжную дружину, чтобы совместными усилиями создать условия, чтобы 80% россиян читали 12 книг в год, потому что сегодня состояние тотального гиперцифроза, когда человек пять-шесть часов проводит в мобильном телефоне, и лишь 10 минут в день читает", - рассказал он.

По словам Котова, идея о новом формате появилась год назад, когда возникла договоренность с мэром Владивостока провести первый региональный фестиваль "Книжный маяк Владивостока". Экспедиция объединит писателей, библиотекарей, издателей, деятелей культуры, общественных деятелей, которые посетят 14 городов, среди которых Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и другие, и поучаствуют в однодневных фестивалях. Также на протяжении маршрута для всех желающих будут доступны онлайн-мероприятия. Во Владивосток книжный поезд прибудет 18 августа.

Как добавил организатор фестивального движения, книжная экспедиция является частью нового проекта "Читающий август", в котором заявлено более 300 мероприятий, а участие примут более 40 регионов России, в том числе Донецкая и Луганская народные республики. Среди необычных событий также книжный автопробег "Дорога на маяк" из Мурманска во Владивосток.

Как отметила директор по стратегическим коммуникация издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова, событие является очень важным для страны в работе по популяризации чтения и поддержке авторов, издателей. "По итогам прошлого года мы видели снижение читательской активности на 6%, в целом мы видим, что среднее количество книг, прочитанных в год на душу населения, сейчас в нашей стране около четырех, по этому показателю мы уступаем крупным зарубежным рынкам, в том числе рынку Китая. Всем нам не хватало объединяющей платформы, которая благодаря усилиям Дениса Котова создана", - сказала она.