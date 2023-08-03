В Таганрогском музее пострадали более 20 экспонатов из-за ЧП с украинской ракетой

По словам директора учреждения Тамары Пугач, одна скульптура раскололась пополам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты Таганрогского художественного музея установили, что в результате ЧП с украинской ракетой 28 июля пострадали 22 экспоната, включая произведения живописи, графики и скульптуры. Об этом сообщила директор ГБУК РО "Таганрогский художественный музей" Тамара Пугач во время видеосовещания с Государственным Русским музеем по вопросам реставрации произведений.

"В общей сложности пострадали 22 работы. Мы провели обследование тех произведений, которые пострадали. 11 работ мы можем отреставрировать собственными силами, там незначительные утраты лакокрасочного слоя, несущественные изменения. Но девять произведений понесли тяжелые повреждения. Это пять живописных работ, три графических, которые посечены от разбитого стекла, и одна скульптура - она раскололась пополам. Это фигура мальчика", - сказала Пугач.

Она отметила, что "в экспозиции музея размещались произведения, являющиеся гордостью не только России, но и мира: это были работы выдающихся художников рубежа веков - Коровина, Серова, Добужинского, Бенуа, Малявина".

В центре Таганрога 28 июля в переулке Лермонтовский, неподалеку от кафе "Чехов сад" упали обломки ракеты. Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр ЧП пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, разрушены стена и кровля, повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В результате происшествия пострадали 22 человека, в том числе ребенок, 10 из них госпитализировали.

Ранее Минобороны России сообщало, что в Таганроге упали обломки сбитой российскими системами ПВО ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. В районе ЧП в Таганроге локально ввели режим ЧС. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".