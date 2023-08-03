В Воронеже открыли выставку произведений членов Российской академии художеств о семье

В экспозицию вошли около 120 работ живописи, графики и скульптуры

ВОРОНЕЖ, 3 августа. /ТАСС/. Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского открыл выставку "Моя семья", на которой 120 произведений живописи, графики и скульптуры представили члены Российской академии художеств. Об этом рассказал ТАСС директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский.

"Сегодня открылась выставка "Моя семья", это совместная идея Академии художеств - у меня сейчас находится ректор института Сурикова [Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств] Анатолий Любавин - и Воронежского художественного училища. Еще к нам присоединилась академия художеств имени Репина из Санкт-Петербурга. Тема семьи близка каждому художнику. Основные темы дипломных работ любого [художественного] института или училища - то, что тебе ближе, понятно и любо: "Моя семья", "Моя жизнь", "Моя история", то, что всегда в тебе", - сказал он.

Гулевский добавил, что на выставке представили около 120 работ живописи, графики, скульптуры членов Российской академии художеств из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа. Он отметил, что центральным полотном выставки стала картина Михаила Лихачева "Матери", написанная художником в Воронеже в 1980 году и с 1985 года находящаяся в собрании Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского. "Эта картина - как нравственный камертон того времени, как эстафета от поколения тех лет к современному. Потому что эта тема всегда уважаема и почитаема, а имя художника - достойное: народный художник Российской Федерации Михаил Иванович Лихачев", - добавил собеседник агентства.

Гулевский отметил, что выставка будет работать с 3 августа до 27 августа и, по его мнению, станет востребованной у воронежцев, несмотря на лето. "Я знаю, что эта выставка интересна и нужна", - сказал директор Воронежского художественного училища.