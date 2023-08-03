Съемки фильма о футболисте Федоре Черенкове закончат в октябре

Съемки проходят с 4 июля

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Съемки фильма о легенде московского "Спартака" и команды СССР Федоре Черенкове завершатся к концу октября. Об этом сообщил один из авторов сценария, продюсер проекта Илья Казаков в ТАСС на очной защите фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

"Мы уже в съемках, они начались 4 июля. Рассчитываем закончить их в конце октября", - сказал он.

Консультантом создателей фильма выступила дочь футболиста Анастасия Черенкова. "Когда Настя прочла сценарий, она сказала нам, что плакала всю ночь. Потому что он вытащил из нее те эмоции, которые, как ей казалось, уже ушли. И что это сценарий про живого Федора Черенкова", - добавил Казаков. Также создателей фильм поддержали ветераны "Спартака".

"У нас в фильме будут играть настоящие футболисты. Актеры будут играть драму, то, что они умеют. То, что должно происходить на поле, будут делать футболисты", - отметил продюсер.

Ранее предприниматель, генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев рассказывал, что бывший игрок сборной России Роман Воробьев примет участие в съемках фильма, он будет дублером исполнителя главной роли в сценах на футбольном поле. Кроме того, заслуженный артист России Николай Фоменко исполнит роль заслуженного тренера СССР Константина Бескова, а народный артист России Борис Щербаков сыграет одного из основателей спортивного общества "Спартак" Николая Старостина.

Федор Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.