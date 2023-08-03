Гоша Куценко учит китайский язык для съемок в приключенческом фильме "Красный шелк"

Главные роли в киноленте также исполнят Милош Бикович и Глеб Калюжный

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Актер Гоша Куценко начал учить китайский язык для съемок в приключенческом экшне "Красный шелк" от создателей фильма "Балканский рубеж". Главные роли в фильме также исполнят Милош Бикович и Глеб Калюжный, сообщил режиссер проекта Андрей Волгин в ТАСС на очной защите фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

"Главные роли исполняют Глеб Калюжный и Милош Бикович. Сейчас мы проводим пробы на главную женскую роль. Гоша Куценко также исполнит ключевую роль и уже учит китайский язык для съемок", - сказал он.

Продюсер фильма Вадим Быркин также отметил, что у фильма "серьезный интернациональный состав". В нем снимаются русские, китайцы, японцы и сербы.

Фильм основан на реальных событиях, когда в 1928 году VI съезд компартии Китая неожиданно для всего мира прошел в Подмосковье, и делегаты добирались через всю Россию по Транссибу на этот съезд с большим риском для жизни.

По словам продюсера, над фильмом работает та же команда, что занималась производством военного боевика "Балканский рубеж". При этом 15 минут из "Красного шелка", посвященные китайской части, будут отданы на аутсорсинг партнеру из КНР, где и пройдут съемки этого отрывка фильма. Китайская сторона вложит в производство средства в обмен на часть прав на фильм, преобладающая же часть съемок пройдет в России.