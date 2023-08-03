Лунгин снимет драматический триллер о священнике "Аномалия"

Сценарий к картине написал Дмитрий Соболев, который ранее уже работал с режиссером над его фильмом "Остров"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Режиссер Павел Лунгин снимет психологический триллер "Аномалия" о молодом священнике, который отправляется в загадочный приход в деревне. Сценарий к картине написал Дмитрий Соболев, который ранее уже работал с Лунгиным над его фильмом "Остров", сообщили в ТАСС на очной защите Фонда кино фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

"Аномалия" - это с одной стороны кинопритча, а с другой стороны большое зрелищное кино о главных ценностях: о семье, о выборе, об искушении, о добре, о зле. Это история молодого священника, которого направляют в дальний приход, где он встречается с достаточно странным укладом жизни и, что очень важно с точки зрения кино, находится в природной аномалии, - сказал продюсер Рафаел Минасбекян. - Автор сценария - Дмитрий Соболев, известный по фильму "Остров", режиссером которого является Павел Семенович Лунгин".

По словам продюсера, работа над картиной идет уже семь месяцев в подготовительном этапе. Вместе с Лунгиным и Соболевым производством фильма займутся художник-постановщик Сергей Февралев и оператор Владислав Опельянц.

"Как и в фильме "Остров", в ней нет никакого фэнтези, нет сказочности романтичной. Она бытовая, от этого ты начинаешь очень сильно верить. Мне кажется, можно сделать необыкновенный фильм, который как и "Остров" может перевернуть души людей, сделать событие не только в мире кино, но в жизни. Это то, о чем мечтает любой режиссер и продюсер", - сказал Лунгин.

По сюжету молодой священник, отец Михаил, женатый на сестре главного криминального авторитета области, отправляется в соседний приход, где творятся недобрые дела. Приехав в деревню, стоящую в природно-аномальной зоне на горящих торфяниках, герой становится свидетелем странных ритуалов, которые проводит в храме местный священник. Вера в нем крепка, и он понимает, что это все не от Бога. Михаилу придется разобраться в происходящем, ведь именно его патриархия вскоре назначает служить в этом месте.

Съемки фильма пройдут в Белоруссии в деревне на берегу реки. Предполагаемый релиз картины - ноябрь 2025 года. Бюджет производства - 250 млн рублей. Создатели картины запрашивают у Фонда кино финансовую поддержку в размере 175 млн рублей.