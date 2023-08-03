Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют тетю и племянницу в роуд-муви "Обе две"

Режиссером картины станет автор комедийной дилогии "Непослушник" Владимир Котт

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Кристина Асмус и 17-летняя актриса Таисья Калинина, исполнившая главную роль в фильме Наталии Мещаниновой "Один маленький ночной секрет", сыграют в лирическом мелодраматическом роуд-муви "Обе две". Режиссером картины станет автор комедийной дилогии "Непослушник" Владимир Котт, сообщили в ТАСС на очной защите Фонда кино фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

"В 2021 году мы с партнерами придумали и разработали для компании Yellow, Black and White проект "Поехавшая", и, увидев результаты проекта в прокате, которые нас очень вдохновили, мы решили, что <...> "поехавших" должно быть две. По жанру это так же лирическая мелодраматическая комедия, отличающаяся только тем, что путешествие героинь будет пролегать не через всю Россию, а в основном по центральной части. В путешествие отправятся молодая несовершеннолетняя девушка в исполнении Таисии Калининой со своей прекрасной тетей в исполнении Кристины Асмус", - сказал продюсер картины Сергей Бобза.

По его словам, "Обе две" - это фильм о семейных ценностях, поэтому создатели рассчитывают на широкую семейную аудиторию. Прокат картины запланирован на 7 марта 2024 года, дистрибьютором выступит компания "Каропрокат". В фильме также снимутся Валентина Мазунина, Кирилл Кяро и Ёла Санько, указано в презентации к проекту.

Съемочная группа уже сняла пять первых смен в Москве, а затем переместится в город Шуя, где Котт уже ранее снимал фильмы "Непослушник" и "Непослушник-2".

"Это пронзительная семейная история. Более того, девочка снимает все время кино про кино на телефон. <...> Это история двух потерянных девушек, которые ищут себя", - рассказал на презентации режиссер проекта.