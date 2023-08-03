Русский музей поможет Таганрогу восстановить поврежденные украинской ракетой экспонаты

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова пригласила представителей Таганрогского музея приехать на собрание актива создаваемой Ассоциации художественных музеев России, чтобы обсудить с коллегами потребности учреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Государственный Русский музей направит в Таганрог реставраторов для восстановления экспонатов художественного музея, поврежденных в результате ЧП с украинской ракетой 28 июля. Это решение озвучила генеральный директор Русского музея Алла Манилова на совещании с представителями Ростовской области по вопросам реставрации.

"Мы приняли решение, что мы готовы незамедлительно направить к вам в командировку заведующих отделами станковой масляной живописи и технико-технологических исследований. Это то, что сначала: наука, смотрим, потом приступаем к реставрации. Для первого визита реставраторов у нас есть портативная техника, которую можно взять с собой. Мы готовы делать это сразу, а дальше можно будет планировать выезд сотрудников реставрационных мастерских каменной скульптуры и графики", - сказала руководитель Русского музея.

По словам Маниловой, возможен вариант того, что произведения графики для реставрации будут приняты в мастерские Русского музея в Санкт-Петербурге. Она также пригласила представителей Таганрогского музея приехать на собрание актива создаваемой Ассоциации художественных музеев России в сентябре, чтобы обсудить с коллегами потребности музея.

На совещании директор ГБУК РО "Таганрогский художественный музей" Тамара Пугач сообщила, что в общей сложности повреждения получили 22 экспоната, включая произведения живописи, графики и скульптуры. Из них 11 музей сможет отреставрировать самостоятельно, а по 9 наиболее пострадавшим произведениям потребуется помощь. Это пять живописных работ, три графических, которые посечены от разбитого стекла, а также мраморная скульптура мальчика, расколовшаяся на две части. "Эти девять значительно поврежденных произведений требуют серьезной реставрации и вашей помощи", - сказала Пугач.

Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева на совещании сказала, что уже идут мероприятия по возобновлению деятельности музея. "Мы работали, не прекращая, трое суток - спасали фонды, вывозили. Основная часть не повреждена. Все, что находилось в цокольном этаже в фондохранилище, удалось вывезти без повреждений. <...> Уже прошли совещания по воссозданию помещений", - сообщила Дмитриева.

Музей в Таганроге

Собрание Таганрогского художественного музея считается одним из интереснейших на Юге России. В создании художественного музея в Таганроге принимал участие А. П. Чехов, при содействии которого в конце XIX века Петербургская академия художеств передала в коллекцию более 40 картин и этюдов известных русских художников. На сегодня в фондах музея насчитывается около 7 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Музей располагается в старинном особняке - памятнике архитектуры середины XIX века.