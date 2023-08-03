Лицо Высоцкого в новом фильме "Володя" воссоздадут при помощи нейросети

Его роль исполнит актер Александр Шпагин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Нейросеть поможет воссоздать лицо Владимира Высоцкого для нового фильма "Володя". Об этом сообщил режиссер, продюсер Александр Жигалкин в ТАСС на очной защите Фонда кино фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

"Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с 100%-ной идентичностью при помощи нейросети", - рассказал он.

Исполнять роль Высоцкого будет актер Александр Шпагин, однако при помощи нейросети на его лицо будет наложено лицо артиста. "У нас актер Александр Шпагин, он находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе. Манера говорить, походка, игра на гитаре и так далее очень идентичны при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьемся практически 100%-ного сходства. <…> Петь будет Высоцкий своим голосом, а говорить он будет голосом Никиты (сын Высоцкого - прим. ТАСС), с которым мы изначально все это дело вместе придумывали", - пояснил Жигалкин.

Руководитель исследований Сбер AI Андрей Кузнецов также отметил, что его команда, используя авторские технологии и наработки, сейчас создает технологию переноса лица. "Мы работали как над сбором данных, которые нужны для повышения качества, так и над самой технологией", - добавил он.

Повествование фильма начинается в момент, когда на экраны кинотеатров Советского Союза выходит кинофильм "Вертикаль", где Высоцкий исполняет свои песни в кадре. Он также расскажет про три главные истории любви артиста. Картина будет создана при поддержке Первого канала.