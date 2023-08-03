В Испании отложили съемки четырех проектов из-за забастовки в Голливуде

Как заявил глава Испанской комиссии по кинематографии Карлос Росадо, местные продюсеры сталкиваются с расходами, которые не смогут возместить

МАДРИД, 3 августа. /ТАСС/. Забастовка американских сценаристов и актеров уже оказала влияние на испанскую киноиндустрию. Как сообщило агентство EFE, в королевстве были перенесены съемки четырех проектов.

Как заявил глава Испанской комиссии по кинематографии Карлос Росадо, местные продюсеры сталкиваются с расходами, которые не смогут возместить. "Если откладываются эти съемки, это означает, что предпроизводство останавливается, и это [оказывает] несомненное влияние, - отметил он. - Мы еще не знаем экономические потери, <...> но производители уже делают оценки".

Уточняется, что съемки четырех проектов должны были начаться в последнем квартале 2023 года. Тем не менее их уже перенесли на начало 2024 года. "Если это [забастовка] будет продолжаться долго, это может означать очень важную и очень дорогостоящую остановку", - уточнил Росадо.

"Тот факт, что забастовка североамериканских сценаристов и актеров повлияла на Испанию, означает, что отношения североамериканской индустрии с нами укрепляются", - добавил он.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA), представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсации переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.