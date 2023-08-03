Актриса Владислава Самохина сыграет фигуристку Ирину Роднину в биографическом фильме

Режиссером картины выступит Константин Статский

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Актриса Владислава Самохина исполнит роль Ирины Родниной в полнометражном фильме о советской фигуристке, трехкратной олимпийской чемпионке "Роднина" режиссера Константина Статского. Проект представили на питчинге Фонда кино для организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

"Это история из жизни, мы делаем ее на базе книги автобиографической Ирины Родниной, она принимает участие в процессе [съемок]. <...> Достаточно большое поколение актеров снимается. Есть и молодые - Федор Федотов и Стася Милославская, ребята постарше - Евгений Ткачук. Достаточно большой коллектив, много звезд, молодая девочка Влада Самохина, которая играет Роднину", - сказал продюсер фильма Тимур Вайнштейн.

Он сообщил, что фильм уже находится в съемочном периоде, прошел первый съемочный блок, снято уже около половины проекта.

По словам режиссера Константина Статского, в картине используется технология замены лиц, которая позволит увидеть, как артисты сами выполняют сложные элементы фигурного катания. "Для меня как для режиссера и, безусловно, для зрителя важно, чтобы не было заметно монтажных грубых склеек, когда зачастую со спины снимается спортсмен, а лицом снимается артист. Эта технология помогает нам завоевать доверие зрителя прежде всего и проникнуться историей", - сказал режиссер.

Костюмы фигуристов полностью повторяют те, что уже вошли в историю. Хронометраж катания в фильме займет около часа, рассказал Статский. Фильм планируют выпустить в декабре 2024 года.

"Это не столько обо мне, сколько о том времени, поколении спортсменов, людей того времени. О том, как они работали, побеждали себя, обстоятельства ради главной победы, победы нашей страны. У сегодняшних спортсменов тоже нелегкая ситуация. Без каких-то правил, нарушений, объяснений их отстраняют или не допускают до соревнований. Наверное, пример старшего поколения будет для них по-своему поучителен", - сказала Роднина в видеообращении.

В фильме также принял участие российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. "Он просто раскрылся как серьезный артист для меня, каждый день удивлял нас импровизациями и так далее", - сказал Статский. В свою очередь Вайнштейн добавил, что в "Родниной" в качестве каскадера снялась одна известная спортсменка, имя которой создатели пока не называют.

Ирина Роднина - советская фигуристка, общественный и государственный деятель, заслуженный мастер спорта (1969). Трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), самая титулованная чемпионка мира (10 золотых медалей, 1969-1978) в парном катании (с Алексеем Улановым и Александром Зайцевым), депутат Государственной думы (с 2007 года по настоящее время).