В Торжке на территории монастыря нашли старинную мостовую и артефакты XIII-XIX веков

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь считается одним из древнейших в России, и находки иллюстрируют, что люди жили на его территории долгие столетия

ТВЕРЬ, 3 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили на территории Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря в Тверской области, который считается одним из древнейших в России, остатки старинной дороги и артефакты, в том числе украшение - шумящую привеску, предположительно, XIII века. Об этом сообщила ТАСС старший научный сотрудник отдела археологии Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) Елена Романова.

"Самый древний предмет, который был найден, - шумящая привеска. Она представляет собой полую стилизованную фигурку конька, к нижней части которой крепились четыре колоколовидных привески на двух звеньях цепи. Язычка, как у настоящего колокольчика, там не было, они шумели, ударяясь друг о друга. Привески считаются этническим признаком дославянского населения, но бытование предмета было длительным, в том числе в древнерусский период. Население украшало костюм такими привесками. Предварительно мы датируем находку XIII веком", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, во время раскопок археологам удалось обнаружить остатки белокаменной дороги, которая вела во Входоиерусалимскую церковь, а также мощения конца XVIII - начала XIX века, относящееся к благоустройству вокруг Борисоглебского собора, строительство которого было закончено в 1796 году архитектором Н. А. Львовым. "У главного входа в собор было сделано большое мощение, выполненное кирпичной елочкой, край его мы открыли. В центре мощения была белокаменная дорожка, ведущая к ступеням храма. Начало этой дорожки венчала конструкция в виде четырех каменных столбов, перекрытых деревянной крышей. Мы думаем, что раскрыли один столб полностью и один частично. Кроме этого, между ними есть столб от более ранней постройки, но какого она была характера, мы не знаем", - добавила старший научный сотрудник ТГОМ.

В некоторых шурфах (раскопах) обнаружены фундаменты, принадлежность которых пока не установлена, археологи предполагают, что они от келий, которые были на территории монастыря до XIX века. Кроме этого, были частично вскрыты фундаменты хозяйственных построек, среди которых - сараи, кладовые, остатки подвальных помещений ледника для хранения продуктов, поварни. У западной стены монастыря была обнаружена трасса другой каменной стены, предположительно, второй половины XVIII века. Между ними располагалась монастырская кузница. Здесь ученые обнаружили гвозди, замки, ключи, ножи, пластины, из которых, предположительно, делали скобы для строительства. Кроме этого, были найдены остатки мостовой из двух ярусов досок и частокола.

На раскопах также найдены предметы посуды, различные монеты, гребни, ножи, наконечник стрелы конца XIV - начала XV века. "Все эти находки иллюстрируют, что люди жили на территории современного монастыря долгие столетия", - подытожила собеседница агентства.

Археологические работы на территории монастыря ведет АНО "Тверская археологическая служба" совместно с ТГОМ и Всероссийским историко-этнографическим музеем.

О монастыре

Точная дата основания монастыря остается открытой. Согласно преданиям, Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь был основан преподобным Ефремом около 1038 года. Название обители связано с именами русских князей Бориса и Глеба, в честь которых был заложен первый храм. Во время посещения монастыря в 2019 году патриарх Кирилл назвал его "одним из древних, а может быть, и самым древним" в Русской православной церкви.