Мастера из КНР воссоздадут панно для Китайского зала в Екатерининском дворце Царского Села

Работы проводятся в ходе масштабного реставрационного проекта "Екатерина II. Личное пространство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Мастера из Китая воссоздадут настенные лаковые панели, которые украшали Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села - самый большой интерьер из личных покоев императрицы Екатерины II. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по реставрации музея-заповедника Наталья Кудрявцева.

Музей-заповедник "Царское Село" продолжает воссоздание личных комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Эти интерьеры, созданные Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги, считаются шедевром эпохи классицизма конца XVIII века. Они были утрачены во время Великой Отечественной войны. В настоящее время их возрождают специалисты Царскосельской янтарной мастерской. Работы проводятся в ходе масштабного реставрационного проекта "Екатерина II. Личное пространство", реализуемого при поддержке ПАО "Газпром".

"Стены Китайского зала были оформлены китайскими панно из ширм XVIII века. <…> Во время [Великой Отечественной] войны все наши лаковые панно были полностью утрачены. Перед нами встала задача воссоздать это убранство", - рассказала Кудрявцева. Она пояснила, что китайский черный лак, который необходим для этих работ, практически не экспортируется, и было принято решение обратиться к специалистам из КНР. "Когда мы стали искать партнеров в Китае, выяснилось, что это ремесло не умерло, оно продолжает жить и развиваться, но уже в современном дизайне. Нам порекомендовали организацию "Синьсинши" как самую опытную и заслуженную", - добавила замдиректора.

Музей предоставил китайским партнерам аналоги - сохранившиеся панно XVIII века из Китайского театра, и Пекинская художественная компания "Синьсинши" изготовила в традиционной технике китайской лаковой живописи (с использованием китайского природного лака, минеральных красок, золотой и серебряной фольги) два пробных панно. Одно - в технике "куанцай", то есть панно полихромного резного лака или, как его называли в Европе, коромандельского лака. Второе - в технике "мяоцзинь", то есть черного лака с росписью золотым.

Проект осуществлялся под руководством и контролем руководителя отделения "Искусство лака" Института искусства Университета Цинхуа (Пекин), заместителя председателя Комитета по лаковой живописи Союза художников Китая, профессора Чэн Сянцзюня и начальника и научного исследователя лаборатории реставрации лаковых изделий научно-технического департамента охраны памятников культуры Музея Гугун (Пекин) Минь Цзюйжуна. Впоследствии пробные панно передали экспертам для анализа, и они подтвердили соблюдение исторической технологии. Также специалистов полностью удовлетворила художественная часть, отметила Кудрявцева.

"Буквально в эти дни происходит подписание договора с этой китайской компанией на изготовление всего объема наших лаковых композиций", - сказала замдиректора. По ее словам, выполнение этой работы займет несколько лет.

Работа в восьми интерьерах

Специалисты Царскосельской янтарной мастерской воссоздают отделку восьми интерьеров - Китайского и Купольного залов, Синего (Табакерки), Серебряного и Зеркального кабинетов, Опочивальни, Рафаэлевской и Туалетной комнат. "Работа очень сложная, объемная. Наверное, это самая большая работа, которую мы за 40 лет присутствия в ГМЗ "Царское Село" делали", - подчеркнул директор мастерской Борис Игдалов.

"[Интерьеры] очень сложные, насыщенные декором - совершенно разным. Это и стекло, и керамика, и позолота, и металл, и дерево, и паркеты, и сложнейшая живопись. Все эти вещи приходится делать одновременно, и в этом основная проблема. Анфиладная система залов не позволяет разделить процессы", - пояснил он. Игдалов отметил, что для этого проекта удалось собрать мощный коллектив, "работают высокие профессионалы". "Думаю, что мы с успехом справимся", - добавил он.

Процесс реставрации сопровождает огромная научно-исследовательская работа: изучаются архивные документы и сведения в опубликованных источниках, подбирается иконография, внимательно исследуются подлинные сохранившиеся фрагменты декора. Воссоздание каждого элемента декоративного убранства курирует реставрационный совет музея.

"Мы близимся к концу работы над воссозданием архитектурного убранства восьми интерьеров. Еще впереди у нас - насыщение этих интерьеров предметами экспозиции, историческими предметами, но это уже работа последующего времени", - отметила Кудрявцева.

Проект "Екатерина II. Личное пространство" был начат музеем и компанией "Газпром" в 2019 году.