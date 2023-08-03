Армянский хореограф Лилит Акопян покажет свой спектакль на фестивале в Петербурге

Фестиваль пройдет 14-19 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, З августа. /ТАСС/. Хореограф и танцовщица Лилит Акопян (Армения-Германия) представит свой спектакль "Бессердечность" на XХV Международном фестивале современного танца Open Look, который пройдет 14-19 августа в Петербурге. Российскую премьеру подготовили для показа артисты Театра танца "Каннон Данс", сообщила гостья на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Я очень рада, что работаю с молодой и очень энергичной командой "Каннон Данс". В своей хореографии я использую быстрые и энергичные движения, и все это они делают с огромным удовольствием. Очень приятно быть частью этого и за этим наблюдать", - сказала Акопян. Она вспомнила, что познакомилась с этим коллективом в Ереване на международном летнем фестивале современного танца Summeet, и уже тогда возникло желание сделать что-то вместе. Так она осуществила свою мечту - принять участие в российском фестивале.

По ее словам, "Бессердечность" - это спектакль "о столкновении правды и лжи, когда в этом единоборстве обман нередко выглядит более привлекательным". На фестивале она заявлена и как танцовщина с композицией "Tu ", которую поставил ее наставник Марко Геке (Германия). На форуме современного танца "Открытый взгляд", который станет составной частью фестивальной программы, Акопян приглашена дать мастер-класс по искусству импровизации.

Свой спектакль "Бар.Око" покажет на фестивале еще один зарубежный участник - хореограф Будапештского театра танца, преподаватель Венгерской танцевальной академии Лоранд Закар.

Фестиваль представит разнообразную, эксклюзивную программу, в центре которой окажутся премьеры и спектакли, созданные специально к юбилейной дате. Среди других участников праздника - коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Челябинска, Костромы, Новосибирска, а также из Белоруссии.