В Чувашии в декабре откроется музей русской провинции об истории города Алатыря

На оснащение музея оборудованием выделено 28,3 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют открыть Музей русской провинции в городе Алатыре в декабре. Об этом сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

"В Алатыре в краеведческом музее реализуется дизайн-проект "Музей русской провинции", создается постоянная выставочная экспозиция. Планируется, что обновленный музей распахнет двери в декабре 2023 года", - сказала Каликова.

По ее словам, в 2023 году в рамках нацпроекта "Культура" на оснащение музея оборудованием выделено 28,3 млн рублей. "Экспозиция расскажет о богатейшей истории города Алатыря и Алатырского уезда с момента возникновения в 1552 году и до 30-х годов ХХ века, станет наглядным пособием по изучению исторического наследия наших предков на примере огромного количества подлинников из фондов краеведческого музея", - отметила министр.

По данным Минкультуры Чувашии, музейный фонд включает более 21,5 тыс. единиц хранения: палеонтологические, археологические и этнографические материалы, личные вещи и документы знаменитых земляков, естественно-научные коллекции, научные архивы алатырских краеведов, а также фонд живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. В министерстве отметили, что музей русской провинции планируют включить в туристическо-экскурсионные маршруты, в том числе подключить к проекту "Пушкинская карта".

Алатырский краеведческий музей создан в 1975 году (на тот момент - Алатырский историко-революционный музей), в 2016 году к нему присоединили Алатырский художественный музей. Музею передали деревянное здание бывшего городского училища (1911 год), являющееся объектом культурного наследия регионального значения. Старинное здание отреставрировали.

В 2019 году Алатырь включен в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Чувашии. В городе насчитывается 93 объекта культурного наследия, в том числе 2 федеральных памятника истории и культуры.