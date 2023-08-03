Никита Ефремов и Дениз Сардиско сыграют в экранизации "Альпийской баллады"

Съемки фильма пройдут в Сербии, Абхазии и Белоруссии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Главные роли в экранизации Владимира Котта одноименной повести Василя Быкова "Альпийская баллада" исполнят российский актер Никита Ефремов и итальянская актриса Дениз Сардиско, известная по фильму Пьетро Марчелло "Мартин Иден". Об этом создатели фильма сообщили в ТАСС на питчинге Фонда кино для организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

Проект был представлен на очной защите в Фонде кино в декабре 2022 года. По сюжету повести Быкова, во время Второй мировой войны в Альпах из двух лагерей для военнопленных и политзаключенных совершают побег советский солдат Иван и итальянская девушка Джулия. Иван собирается пробираться на восток, а девушку отсылает в сторону итальянского Триеста, но та не хочет оставаться одна и идет за ним. Герои находятся в Альпах, спасаясь от преследования, пока их не настигают немцы.

"В главной роли Никита Ефремов, главная женская роль - Дениз Сардиско, итальянская актриса. У этих актеров очень большой и серьезный международный бэкграунд. У Никиты соответственно "Тетрис", у Дениз - "Мартин Иден", главная роль. Первое, что сделала Дениз, прочитав сценарий, попросила поменять имя главной героини с Джулии на Терезу, потому что ее прабабушка была итальянской партизанкой", - рассказал режиссер фильма.

По словам продюсера проекта Екатерины Филипповой, уже закончена работа над сценарием фильма и утверждены локации. Съемки пройдут в Сербии, Абхазии и Белоруссии. Сопродюсером "Альпийской баллады" с сербской стороны стала компания Милоша Биковича "Архангел", с итальянской - Паоло Спина, с белорусской - компания "Беларусьфильм".

"Благодаря участию наших сербских партнеров и благодаря тому, что проект заходит [в производство] не только здесь, но и за рубежом вызывает определенный интерес, несмотря на существующие обстоятельства, мы будем участвовать в копродукционном маркете в рамках Римского кинофестиваля. Безусловно, мы ориентированы главным образом на российский рынок", - добавила Филиппова.

Согласно презентации проекта, фильм планируют выпустить в 2025 году. Общий бюджет производства составляет 430 млн рублей, запрашиваемая у Фонда кино сумма - 225 млн рублей.

"Солнце свободы"

Также на питчинге Фонда кино студия Игоря Угольникова "Военфильм" представила историческую драму "Солнце свободы" о создании гимна СССР. Действие будущей картины развернется в 1943 году после окончания Сталинградской битвы. В национальном самосознании происходит тектонический сдвиг - СССР из страны "Интернационала" вновь становится империей. "Необходима зримая декларация этой перемены. Поэтам и композиторам ставится задача создания нового национального гимна. Фронтовые корреспонденты Михалков и Эль-Регистан включаются в конкурс. В сравнении с корифеями советской поэзии их шансы невелики, даже стихотворный размер они выбирают по уже известной песне Александрова. 96 вариантов текста и 208 вариантов музыки бьются за право войти в историю", - говорится в аннотации к фильму. По словам создателей, в фильме задействованы три большие батальные части - Курская битва, Сталинградская битва и битва за Днепр. В картине действуют более 80 реальных исторических персонажей. "Мы бы хотели сделать фильм, в результате которого в зале хотелось бы встать", - добавил Угольников.