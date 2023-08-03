Гастроблогеры из шести стран впервые приехали в Красноярск на фестиваль "Тайгастро"

Речь идет о представителях Греции, Гонконга, Швеции, Казахстана, Таиланда, ОАЭ

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Блогеры и журналисты в сфере гастрономии из шести стран мира в рамках сибирского гастрономического фестиваля "Тайгастро" впервые приехали в Красноярск, чтобы ознакомиться с кухней, культурой Енисейской Сибири и увеличить туристическую привлекательность региона. Об этом ТАСС сообщила координатор фестиваля "Тайгастро" по Сибири Диана Бутюгина.

"В этом году в рамках сибирского гастрономического фестиваля "Тайгастро", который проходит почти весь август в Красноярске, впервые мы пригласили блогеров, журналистов и шеф-поваров из других стран, которые как раз занимаются темой гастрономии. К нам приехали специалисты из Греции, Гонконга, Швеции, Казахстана, Таиланда, ОАЭ. Они посетят Красноярск, а также отправятся в этногастроэкспедицию в Туву. Задача - за несколько дней показать им все многообразии кухни Енисейской Сибири. Рассчитываем, что этот шаг привлечет к нам в регион туристов", - сообщила Бутюгина.

В рамках знакомства с кухней Енисейской Сибири гастроблогерам покажут, как готовят блюда местной кухни из дичи, локальной рыбы, грибов, ягод; познакомят с местными традициями и основными достопримечательностями. Среди участников владелец ресторанов, обладатель звезды гида Мишлен из Таиланда Тхитид Тассанакаджон, колумнист гида Мишлен из Гонконга Агнес Чи, автор гида по национальной кухни Казахстана Артем Канцев и другие.

Фестиваль сибирской кухни "Тайгастро" проходит в Красноярске с 2021 года. В 2023 году с 1 по 20 августа в фестивале примут участие более 200 ресторанов из 50 городов России. Рестораны-участники представят свое новаторское сет-меню.

По данным региональных агентств по туризму, регионы Енисейской Сибири - Красноярский край, Тува и Хакасия - посетили более 2 млн человек. Самые посещаемые туристами места: природные и национальные парки - "Столбы", "Ергаки", монастыри Тувы, озера Хакасии.