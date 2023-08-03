В Туле открылась выставка о крепостях России и Узбекистана

Она показывает сходства и различия оборонительной архитектуры

ТУЛА, 3 августа. /ТАСС/. Государственный музей "Смоленская крепость" открыл в тульском кремле выставку о фортификационных сооружениях России и Узбекистана. Она показывает сходства и различия оборонительной архитектуры. Проект представлен в рамках конференции музейных деятелей России и Узбекистана, которая проходит в Туле 3-4 августа.

"Представлены наиболее известные объекты - крепости, кремли, замки, остроги, укрепления иных видов, - сообщил ТАСС директор "Смоленской крепости" Сергей Пиляк. - Архивные и современные фотографии позволяют показать все многообразие наследия оборонительного зодчества. Благодаря созданию единой хронологической последовательности перед посетителями выставки выстраивается единая история фортификационного искусства России и Узбекистана".

Выставка "Несокрушимая крепость дружбы. Фортификационное наследие Российской Федерации и Республики Узбекистан" показывает сходства и различия в культуре стран через обращение к наследию оборонительной архитектуры. "Защита рубежей для народов России и Узбекистана является одним из важнейших приоритетов. Единство задач предопределило и единство культуры фортификационных сооружений", - отметил Пиляк, добавив, что в Туле выставка будет работать в течение двух недель.

Конференция музейных деятелей России и Узбекистана проходит при поддержке Министерства культуры РФ, для обмена опытом развития музейной сферы приехали свыше 30 руководителей ведущих музеев двух стран. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Тульской области, на конференции заключено соглашение о сотрудничестве между Российским этнографическим музеем, Тульским региональным объединением центров развития культуры и Тульским музейным объединением. Оно предполагает реализацию совместных выставочных проектов, взаимное обучение сотрудников. Также подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве и партнерских отношениях между Тульским музейным объединением и Бухарским музеем-заповедником.