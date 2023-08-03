Умер писатель и журналист Лев Колодный

Ему было 90 лет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Писатель, журналист, москвовед Лев Колодный умер на 91-м году жизни. Об этом в четверг сообщила газета "Московский комсомолец".

"В возрасте 90 лет ушел из жизни Лев Ефимович Колодный. В течение долгих лет он был постоянным автором "Московского комсомольца" - в нашем редакционном "портфеле" лежат совсем недавно присланные Львом Ефимовичем, уже готовые к публикации три части его новых москвоведческих очерков из серии "Хождение в Москву", - отметили в газете.

Самыми популярными книгами Льва Колодного являются "Замоскворечье", "Хождение в Москву" и "Переулки Арбата". Кроме того, он нашел рукописи, которые подтвердили авторство романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". Лев Колодный удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР.