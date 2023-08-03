В румынском городе Клуж-Напока начался фестиваль электронной музыки Untold

Он продлится до 6 августа

БУХАРЕСТ, 3 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Румынии фестиваль электронной музыки Untold начался в городе Клуж-Напока (северо-запад страны). Об этом сообщило Радио Румынии.

Ожидается, что за четыре дня и ночи (3-6 августа) Untold-23 посетят более 400 тыс. человек со всей Европы, а в городскую казну поступят €80 млн, сказал на пресс-конференции директор фестиваля по связям с публикой Эди Кережи.

На восьми сценах фестиваля выступят более 250 румынских и зарубежных музыкантов, в том числе лучшие диджеи мира Давид Гетта (Франция), Армин ван Бюрен (Нидерланды), Мартин Гаррикс (Нидерланды), Алок (Бразилия).

Untold входит в пятерку крупнейших фестивалей электронной музыки в мире, он проводится уже в восьмой раз. Площадь его главной сцены возле центрального парка - 900 кв. м. Программой фестиваля предусмотрены также гастрономические дегустации, сессии макияжа, модные показы, салоны татуировок, аттракционы для детей.

Порядок и безопасность на фестивале обеспечивают несколько тысяч полицейских, а также 800 сотрудников частных охранных агентств. На территории Untold-23 открыты два полевых госпиталя и три пункта первой помощи.

Подсчитано, что в среднем посетители румынского фестиваля тратят €80-100 в день на питание и развлечения.