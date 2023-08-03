Умерла старейшая артистка Театра Станиславского и Немировича-Данченко Валентина Ермилова

Ей было 89 лет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Старейшая артистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Валентина Ермилова умерла в возрасте 89 лет, сообщает сайт театра.

"Ее запас оптимизма и жизнелюбия казался неисчерпаемым. Всегда подтянутая, обязательно на высоченных каблуках, в очередной изысканной шляпе - такой она останется в нашей памяти", - говорится в сообщении.

Прощание с Ермиловой состоится 6 августа в Яузской больнице в Ростокино. Время прощания театр сообщит дополнительно.

Придя в театр после окончания хореографического училища Большого театра в августе 1954 года, Ермилова стала артисткой, а затем солисткой балета. Она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Возлюбленной и Актрисы в "Штраусиане", сольные партии в "Корсаре", "Эсмеральде", "Золушке" и многих других постановках.

"Вторую творческую жизнь - еще 40 ярких и плодотворных лет - подарила ей работа в мимансе. Со своими героинями Валентина Ермилова не расставалась подолгу. Почти четверть века она играла в "Любовном напитке" - в списке действующих лиц ее роль была обозначена как "Красотка на свадьбе". Двадцать лет зрители могли видеть ее Кузину в опере "Мадам Баттерфляй"; в этой роли Валентина Ермилова выходила на сцену в только что завершившемся сезоне", - отмечают коллеги.

До последнего дня Валентина Ермилова выходила на сцену в небольших ролях в мимансе: ее можно было увидеть в "Пиковой даме", "Севильском цирюльнике", "Риголетто", "Итальянка в Алжире" и других спектаклях, сказали в театре.