На XXXI фестивале российского кино в Выборге покажут более 80 фильмов

В конкурсную программу игровых лент вошли 11 работ, четыре из которых - дебюты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Зрители XXXI Фестиваля российского кино, который в пятницу начнет работу в Выборге Ленинградской области, увидят более 80 отечественных фильмов. Откроет кинофорум драма "Нина" режиссера Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро, сообщила пресс-служба киносмотра.

"За семь дней работы фестиваля зрители увидят более 80 фильмов. <…> В конкурсной программе этого года много интересных и запоминающихся актерских работ и вообще фильмов, делающих ставку на актеров. В конкурсных картинах снимались Евгений Цыганов (в двух фильмах), Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Елена Яковлева, Кирилл Кяро, Дарья Жовнер, Аглая Тарасова, Антон Васильев, Мария Смольникова, Мария Мацель, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Даниил Воробьев, Антон Кузнецов, Мария Миронова, Дарья Коныжева, Роман Маякин, Алексей Филимонов и другие замечательные актеры современного российского кино", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль, который с момента основания в 1993 году именовался "Окно в Европу", в этом году проходит под названием "Выборг 2023". Такое решение, как отмечалось, было принято оргкомитетом, чтобы не провоцировать споры в свете происходящих в мире событий.

Как отметил генеральный продюсер фестиваля Геворг Нерсисян, событие впервые за многие и многие годы пройдет без Армена Медведева (1938 - 2022), "который был лицом и сердцем Выборгского фестиваля". Киносмотр этого года во многом будет посвящен его памяти. Символом нынешнего киносмотра стал портрет выдающегося актера Александра Абдулова, которому в этом году исполнилось бы 70 лет.

Программы фестиваля

Показы основных конкурсов будут проходить в "Кино&Театр" Выборг Палас, после просмотра в кинозале будет проходить обсуждение с авторами. Показы документальных лент и анимации остаются бесплатными для зрителей.

В конкурсную программу игрового кино вошли 11 фильмов, четыре из которых - дебюты. По словам организаторов, "открытиями фестиваля" должны стать Светлана Филиппова, Иля Малахова, Сергей Илютин и Алексей Степанов.

В конкурсах документального и анимационного кино участвуют фильмы, представляющие своеобразный срез актуальной отечественной документалистики и анимации во всем его многообразии. Среди неигровых киноработ - "Отцы" режиссера Юрия Мокиенко, ученика Александра Сокурова; "Город золотой" Сергея Дебижева; "Бей первой!" Константина Райха и другие. В анимационном конкурсе - самом большом по числу участников - будут состязаться "Вокруг Вити" режиссера Василия Крепанова, "Куда уходят папы" Алины Хабаровой, "Пират и виолончель" Андрея Соколова и еще более двух десятков картин.

В специальную программу "Выборгский счет" с фильмами-лауреатами других фестивалей вошло четыре картины. Это два призера Московского международного кинофестиваля - "Край надломленной луны" Светланы Самошиной и "Тайное влечение" Стаси Венковой, а также два якутских фильма: победитель I кинофестиваля авторского кино "Зимний" - "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой и призер I международного фестиваля "Хрустальный нерпенок" - "Как починить велосипед" Никандра Федорова.

Закрытие смотра состоится 10 августа и, по сложившейся традиции, пройдет в стенах Выборгского замка. Фильм закрытия вместо ранее заявленной картины "Тополиный пух" (как пояснили организаторы, ее не успели закончить в срок) станет лирическо-философская драма "У людей так бывает", снятая в соавторстве Кареном Оганесяном и Валерием Белоцерковским.

Кроме того, в Библиотеке Алвара Аалто пройдут показы фильмов просветительской внеконкурсной программы "Кино и искусство". В нее вошли документальные проекты, посвященные визуальным искусствам. Это "Арт и факт" - четырехсерийная докудрама об истории создания классических шедевров русской живописи; "Воображаемый музей Михаила Шемякина: 60 лет исследований" - фильм о культовом художнике современности, а также пятисерийный проект "Время непохожих", посвященный позднесоветскому нонконформизму. Помимо этого, в библиотеке состоятся два показа документальных работ, приуроченных к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: "Приравнены к хлебу" киностудии "Ленфильм" и "Белый путь" киностудии "Лендок".

О фестивале

Выборгский киносмотр является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Русско-Европейская киноассоциация (РЕКА), Министерство культуры РФ и правительство Ленинградской области. Девиз фестиваля: "Российское кино - прогноз на завтра".