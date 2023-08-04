Толстой заявил, что на фоне успеха "Чебурашки" сказки становятся тенденцией в кино РФ

По мнению советника президента России по культуре и председателя совета Фонда кино, сегодня у россиян есть потребность в осмыслении пограничных ситуаций

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские режиссеры все чаще обращаются к сказочным сюжетам после успеха в прокате "Чебурашки". Также актуальны истории о непростом времени и сложном моральном выборе в духе советских фильмов, рассказал ТАСС советник президента РФ по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

"Тенденцией можно назвать сказочные истории после истории успеха "Чебурашки". Наверное, есть потребность сегодня в осмыслении пограничных ситуаций, каким всегда является любая война. Мы сейчас тоже живем в непростое время, поэтому осмысление каких-то историй, когда человек отказывается в непростой пограничной ситуации, когда надо моральный выбор какой-то делать, они актуальны. Но это надо делать очень хорошо", - сказал он.

По мнению Толстого, в этом направлении нужно стремиться к советским фильмам, но уже на современном уровне. "У нас славная история советского военного кино, которое было одновременно патриотичным, качественно сделанным и популярным у зрителя. Надо достигать таких высот, но на современном уровне", - отметил он.

Председатель совета Фонда кино рассказал, что сейчас в российских кинотеатрах наблюдается традиционный дефицит релизов, но уже осенью это будет исправлено. "Конечно, всегда в летний период мы испытываем дефицит релизов наших. Наверстаем осенью и в предновогодний период. Много интересных фильмов ожидаем осенью и зимой, поэтому, думаю, по итогам года будут результаты неплохие, и тот небольшой провал, который мы сейчас ощущаем, он просто обусловлен тем, что летом действительно зритель наш не приучен ходить, и производители фильмов не любят ставить [премьеры]", - рассказал Толстой.