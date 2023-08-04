Театр "Балтийский дом" откроет сезон спектаклем "Жестокий роман" по Островскому

Режиссером постановки выступила Сусанна Цирюк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" откроет 87-й сезон показом нового спектакля "Жестокий роман" по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница" в режиссуре Сусанны Цирюк с музыкой народного артиста СССР Андрея Петрова. Для нового творческого года труппа выбрала девиз "Здесь и сейчас".

"Эти слова очень точно выражают саму суть театрального искусства. Каждый показ спектакля уникален и всегда создается вместе со зрителем. И хотя создатели спектаклей вольны выбирать, в каком времени их героям жить и умирать, театральное искусство неизменно создается современниками для современников. Здесь и сейчас", - объяснили в пресс-службе суть девиза.

Сентябрь в "Балтийском доме" станет месяцем народной артистки России Татьяны Пилецкой, отметившей этим летом 95-летие. На афише будут собраны все спектакли с ее участием: "Деревья умирают стоя", "Семья в подарок" и премьера сезона - "Рок-н-ролл на закате". Кульминацией станет юбилейный вечер актрисы, который состоится 25 сентября на Большой сцене.

На этот же месяц намечена премьера спектакля "Пиковая дама" в постановке Натальи Индейкиной. В преддверии 225-летия со дня рождения Александра Пушкина театр обращается к произведению классика. Среди действующих лиц инсценировки будет и сам поэт. В июне будущего года театр впервые проведет фестиваль "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", посвященный современным сценическим интерпретациям пушкинских текстов.

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады готовится совместный проект "Балтийского дома" и Государственного Эрмитажа. Спектакль Игоря Коняева "Живые картины блокады" расскажет о сотрудниках музея, которые в годы войны сохраняли предметы искусства для потомков.

Фестивальные проекты

С 8 по 16 сентября в Саранске (Республика Мордовия) состоится V фестиваль национальных театров России "Театральная осень", который организует и проводит "Балтийский дом".

С 6 по 21 октября пройдет XXXIII Международный театральный фестиваль "Балтийский дом", тематическое направление которого в этом году определено как "Взгляд на Восток". На ноябрь намечен заключительный, III всероссийский фестиваль "Вперед к Островскому!", который подведет итоги юбилейного года драматурга.

Продолжит свой многолетний марафон фестиваль моноспектаклей "Монокль". Традиционно он пройдет в два этапа: петербургский и международный.

В апреле состоится XXVI Международный фестиваль русских театров "Встречи в России", который будет посвящен творческому наследию Александра Пушкина.

Благодаря такому числу фестивальных проектов, родившихся в "Балтийском доме", он и получил наименование - театр-фестиваль.