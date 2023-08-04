Театр "Санктъ-Петербургъ опера" откроет 37-й сезон "Нормой" Винченцо Беллини

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Театр "Санктъ-Петербургъ опера" открывает свой 37-й сезон "Нормой" Винченцо Беллини. Труппа обосновалась на целый месяц на сцене Театра музыкальной комедии.

"В нашем доме на Галерной сейчас идут ремонтно-реставрационные работы, и мы будем играть на сцене друзей, предложивших нам такой вариант. Здесь будет сыгран целый ряд названий, в том числе громкая мировая премьера минувшего сезона - "Иван Грозный" Жоржа Бизе. Этот спектакль мы дважды покажем в Москве на Всероссийском фестивале "Видеть музыку", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель труппы народный артист России Юрий Александров.

Он отметил, что петербургская премьера этой ранней оперы Бизе вызвала неудовольствие немецких коллег из театра Мангейма, которых русские просто-напросто опередили. Как пояснил режиссер, "они хотели сделать спектакль о жестокости русского характера, а мы поставили спектакль о любви молодого Ивана, как было написано у Бизе".

Ближайшей премьерой, намеченной на середину декабря, худрук назвал романтическую оперу "Вампир" немецкого композитора Генриха Маршнера (1795-1861), последователя Людвига ван Бетховена. К премьерным спектаклям готовятся четыре состава исполнителей главных партий.

"Мы не будем ставить страшилку, а поставим спектакль о проблеме. Ведь вампиром можно быть, не обязательно высасывая кровь. Есть люди, которые это делают спокойно, с улыбкой. А наш вампир как раз страдающий, это испытание, которое на него наложено и которое делает его страдальцем", - рассказал Юрий Александров.

В ноябре петербуржцы повезут на гастроли в Чувашию спектакль в жанре "два в одном": "Директор театра" Вольфганга Амадея Моцарта и "Сначала музыка, а потом слова" Антонио Сальери. Этот конкурс-заказ при жизни композиторов выиграл Сальери. А современные петербургские зрители, которым было предложено проголосовать после просмотра, отдали пальму первенства Моцарту.

Планы режиссера

Мастер огромной творческой энергии, Юрий Александров параллельно делает в разных городах еще два больших спектакля: в Самаре он ставит оперу "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского, а в Казани - "Жизнь за царя" Михаила Глинки. Ранее петербуржец был удостоен за свою творческую деятельность Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.