Николай Лебедев выпустит сериал по мотивам фильма "Нюрнберг"

Режиссер на стал раскрывать дату выхода киноистории

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев, чья военная драма "Нюрнберг" вышла в кинотеатрах в марте 2023 года, работает над одноименным мини-сериалом по мотивам фильма. Сериальный "Нюрнберг" будет включать четыре эпизода, сообщил ТАСС режиссер.

"Я заканчиваю работу над сериалом "Нюрнберг". Это четырехсерийная история. Сейчас у меня [в работе] "Кракен" - большая и очень сложная работа. Мы с группой ежедневно много часов каждый кадр прорабатываем, разговариваем только о "Кракене", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда планируется выход сериала.

"Нюрнберг" - первый художественный полнометражный фильм о Международном военном трибунале в Нюрнберге. В основе сценария военной драмы лежит роман "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет.

Действие фильма разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над руководителями нацистской Германии. На главный судебный процесс столетия съезжаются люди со всего мира, в их числе в составе советской делегации прибывает владеющий несколькими иностранными языками молодой капитан Игорь Волгин, который ищет пропавшего без вести в годы войны родного брата. Главные роли в картине исполнили актеры Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Роль главного советского обвинителя в Нюрнберге сыграл Сергей Безруков.

В начале июля на питчинге Фонда кино стало известно, что Лебедев занял режиссерское кресло приключенческой драмы "Кракен" киностудии "Тритэ" Никиты Михалкова о военном подводном крейсере, который внезапно пропадает в Гренландском море. Главные роли в новом фильме Лебедева сыграют актеры Александр Петров и Виктор Добронравов.