Названы самые популярные большие романы в России

Согласно исследованию сети "Читай город - Буквоед" и сервиса "Литрес", топ возглавили "Мастер и Маргарита", "Скрытые намерения" и "Преступление и наказание"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Скрытые намерения" Майкла Омера, а также "Преступление и наказание" Федора Достоевского возглавили топы самых популярных в России больших романов. Об этом говорится в совместном исследовании объединенной розничной сети "Читай город - Буквоед" и книжного сервиса "Литрес", имеющегося в распоряжении ТАСС.

Топ-10 сети книжных магазинов "Читай-город", который составлен на основе продаж сети в июне, возглавил роман "Мастер и Маргарита" Булгакова. Отмечается, что в список вошли книги объемом более 400 страниц. Второе и третье места у "Братьев Карамазовых" Достоевского и "Анны Карениной" Льва Толстого соответственно. Также в рейтинг вошли романы "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса, "Собор Парижской богоматери" Виктора Гюго, "Война и мир" Толстого, "Финансист" Теодора Драйзера, новинка от писательницы Ханьи Янагихары - "До самого рая", а также "Дом, в котором" от Мариам Петросян.

"Топ-10 продаж больших романов в сети "Читай-город" говорит нам о нескольких вещах. Во-первых, толстые романы появляются не так часто. Мне лично хотелось бы в нем видеть больше современных авторов. А во-вторых, этот список говорит, что, к большому сожалению, аудитории книжных магазинов в большей массе не знакомы современные авторы и их произведения", - комментирует данные рейтинга книжный обозреватель Валерий Шабашов.

Литературные предпочтения в "цифре"

В топе цифровых больших романов, составленным книжной сетью совместно с "Литрес", первое место заняла книга "Скрытые намерения" - это второй роман из нового цикла израильского писателя Омера "Эбби Мален" - автора бестселлера "Внутри убийцы". На втором месте расположилась аудиоверсия этой же книги, третье место у романтической драмы Мерседес Рон "Твоя вина". Далее идут "Хранительница болот" Натальи Тимошенко, "Тьма после рассвета" Александры Марининой, аудиоверсия романа "Идиот" Достоевского, "Внутри убийцы" Омера, "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Красавицы Бостона. Охотник" Л. Дж. Шэн и "Профайлер" Лэя Ми.

Еще один популярный роман Достоевского - "Преступление и наказание" - возглавил рейтинг предпочтений россиян, составленный на основе бесплатных скачиваний в июне на сервисе "Литрес". На второй строке - шестой роман японского писателя Харуки Мураками "Дэнс, Дэнс, Дэнс", третье место у сборника рассказов Эдгара Аллана По в аудиоверсии. Также в этом списке представлены "Линкольн" для адвоката" Майкла Коннелли, аудиоверсия книги Евгения Петрова и Ильи Ильфа "Одноэтажная Америка. Рассказы", "Идиот" Достоевского, "Анна Каренина" Толстого, "Ночь нежна" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, "Энциклопедия мифов. А-К" Макса Фрая. Замыкает топ-10 аудиокнига "Графиня де Монсоро" Александра Дюма.

"Список больших романов, популярных в электронном и аудиоформате на "Литрес", отличается от топа в бумажном формате. На это есть несколько причин. Во-первых, в топ-10 вошли преимущественно современные жанровые авторы: детективщики Омер и Маринина, мастер китайского триллера Ми, создатели романтических историй Мерседес Рон и Л. Дж. Шэн, - прокомментировала шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева. - Во-вторых, читатели привыкли внимательно относиться не только к своему времени, но и к месту на книжных полках. Можно предположить, что такая большая разница в предпочтениях объясняется тем, что аудитории, любящей современных писателей, проще решиться на цифровую покупку, а те читатели, которые предпочитают бумагу и формируют домашнюю библиотеку, чаще выбирают проверенную классику".