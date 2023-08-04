Никита Волков исполнит роль Серкана Болата в ремейке сериала "Постучись в мою дверь"

Роль Эды Йылдыз сыграет Лиана Гриба, сообщили в онлайн-кинотеатре Okko

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Роли Серкана Болата и Эды Йылдыз в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь" исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Также в сериале сыграют Екатерина Шумакова, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Екатерина Волкова и другие, сообщили в пятницу в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

"Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет актер Никита Волков - звезда сериала "Трудные подростки". Его партнершей на экране станет Лиана Гриба, известная по сериалам "Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Монастырь" и "Триггер". Героиню Лианы в российской версии "Постучись в мою дверь" будут звать Саша", - говорится в сообщении.

"Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек. Об этом знают все мои друзья и близкие. Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. И давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша по сравнению с Эдой будет совершенно по-другому реагировать", - привели в пресс-службе слова исполнительницы главной роли.

Актрисы Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, а Влад Соколовский - друга Серкана. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к сериалу присоединились Анна Невская, которая сыграет тетю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.

Производством проекта занимается компания "Медиаслово" в партнерстве с холдингом "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут на платформах онлайн-кинотеатров Okko и Premier, а также в эфире телеканала ТНТ.

"Постучись в мою дверь" - турецкая романтическая комедия о девушке, работающей флористом, и бизнесмене, которые вынуждены изображать пару. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 году, сериал транслируют в 85 странах мира. Он пользовался большим успехом как в Турции, так и за рубежом. В России "Постучись в мою дверь" регулярно входит в топ-10 лучших сериалов, согласно индексу "Кинопоиск PRO".