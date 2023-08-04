Фильм "Семь гребней на спине черепахи" получил Гран-при фестиваля Patriki Film Festival

Его режиссером выступил Антонио Коэльо

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль Patriki Film Festival объявил результаты конкурса полнометражного кино. Гран-при получила картина "Семь гребней на спине черепахи" режиссера Антонио Коэльо, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Patriki Film Festival объявил результаты конкурса полнометражного кино в рамках онлайн-кинофестиваля лета 2023 года. <…> Гран-при (лучший полнометражный фильм) получил фильм "Семь гребней на спине черепахи" (2022, Мексика) режиссера Антонио Коэльо", - говорится в сообщении.

Победа в номинации "Лучшая режиссура" досталась фильму, который снял режиссер Винотрадж П.С., "Камешки" (Индия), еще один индийский фильм "Все есть кино" режиссера Дон Палатара удостоен приза "За свежий взгляд и новые открытия в киноискусстве". Фильм совместного производства Азербайджана и России "Жаворонки в репейном поле" режиссера Ксении Лагутиной получил приз за "Лучший сценарий". Специальный приз жюри "За аудиовизуальное решение" достался российскому фильму "Волнами" Сергея Кальварского, а специальный приз от фестиваля Patriki Film Festival присудили фильму "Фестиваль", который снял режиссер Ашкан Дарвиши (Иран).

Киноработы на фестиваль отбирались из нескольких сотен заявок, поступивших в течение 2021-2023 годов из России, Азербайджана, Бразилии, Индии, Китая, Македонии, Мексики, Эфиопии, Южной Кореи и других стран. Председателем жюри конкурса полнометражного кино в этом году стал режиссер Павел Лунгин. Вместе с ним оценивали программу оператор и режиссер Азиз Жамбакиев из Казахстана, киновед Хонг Санг Ву из Южной Кореи, кинокритик и журналист Нирмал Дхар из Индии и режиссер проектов онлайн-кинотеатра Start, продюсер Антон Маслов.

"Международный кинофестиваль Patriki Film Festival в очередной раз доказывает, что у настоящего искусства и культуры нет границ и предубеждений. В этом году нам удалось собрать крутое жюри мирового уровня, из лауреатов известных международных кинофестивалей. Мы гордимся, что уже который раз наш кинофестиваль привлекает огромное число талантливых режиссеров из разных уголков планеты", - привели в пресс-службе слова одного из основателей фестиваля Алексея Бокова.

Конкурсные показы онлайн-кинофестиваля дополнила специальная внеконкурсная программа "Продюсерский вызов" нового российского кино, куратором которой стала журналист и продюсер Сусанна Альперина. "Программа "Продюсерский вызов" станет постоянной. И в течение года мы будем продолжать офлайн-показы картин с интересными продюсерскими историями совместно с "Каро.Арт", - процитировали в пресс-службе Сусанну Альперину.

О фестивале

Patriki Film Festival основан в 2018 году инвестором, предпринимателем Мариной Жигаловой и российским продюсером, основателем "Школы событийного продюсирования" Алексеем Боковым. За время существования фестиваля его аудитория выросла до 300 тыс. человек, а онлайн-просмотры фильмов, представленных в рамках мероприятия, превысили 1 млн. Партнерами фестиваля в 2023 году выступили онлайн-кинотеатр Start и проект "Каро.Арт".