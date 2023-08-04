В Петербурге стартовал конкурс на эскизный проект памятника певцу Федору Шаляпину

Он пройдет в один этап и завершится выставкой проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /Корр.ТАСС Олег Сердобольский/. Старт архитектурного конкурса на эскизный проект памятника Федору Шаляпину дан в Петербурге, с которым связаны ярчайшие страницы жизни и творчества певца. Об этом объявила на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС врио заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре - главного художника Елена Крамскова.

"Конкурс стартует с этого дня и продолжится до середины ноября. Мы надеемся, что лучшие скульпторы России примут в нем участие, чтобы памятник Шаляпину получился действительно достойным. К смотру приглашаются как отдельные мастера, так и творческие коллективы", - сообщила Крамскова. Призовой фонд конкурса эскизных проектов - 600 тыс. рублей. Сам памятник, как она считает, после прохождения всех этапов будет сооружен в 2025 году.

"Почетная миссия для нас, для Петербурга - увековечить память великого русского певца в нашем городе", - сказал председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. Он напомнил, что инициативная группа горожан выступила с таким предложением еще в 1999 году, когда на территории Александровского парка на Петроградской стороне был установлен закладной камень будущего памятника. Ныне он будет сооружен за счет городских средств.

В жюри конкурса вместе с представителями творческих союзов и общественных организаций войдут художественный руководитель Государственного музыкального театра имени Федора Шаляпина маэстро Фабио Мастранджело и директор коллектива Юлия Стрижак, которые в год 150-летия со дня рождения певца инициировали вопрос о создании памятника. Он будет сооружен вблизи театра - бывшего Народного дома, любимой сценической площадки Федора Ивановича. Здесь он любил выступать в оперных спектаклях перед самой широкой публикой.

Установка монумента планируется в соответствии с перечнем выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Санкт-Петербургом (Ленинградом) и память о которых не увековечена в городе посредством установки произведений монументального искусства. Личность Шаляпина включена в состав Перечня.

Организатором конкурса выступает комитет по градостроительству и архитектуре, заказчиком и инициатором установки памятника является администрация Петроградского района. Конкурс пройдет в один этап и завершится выставкой эскизных проектов.

Шаляпин: география памятников

На территории России ныне насчитывается шесть памятников певцу. Они установлены в Казани, Москве, Уфе, Плесе, Кирове и Кисловодске. Как считают организаторы конкурса, создание Шаляпинского мемориала в Петербурге призвано поднять уровень отечественного монументального искусства.