Валерия станет хедлайнером концерта к 300-летию Екатеринбурга

Певица выступит 19 августа в Историческом сквере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Певица Валерия станет хедлайнером концерта, посвященного празднованию 300-летия Екатеринбурга, и выступит 19 августа в Историческом сквере. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Певица Валерия станет еще одним звездным хедлайнером концерта, посвященного 300-летию Екатеринбурга, который состоится 19 августа в Историческом сквере", - говорится в сообщении с уточнением, что на гала-шоу выступят также "Хор Турецкого", бард Александр Новиков, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, Юрий Каспарян и группа "Симфоническое КИНО".

Как уточнили в пресс-службе Фонда святой Екатерины, при поддержке которого будет проходить концерт, авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а артисты усилят это впечатление. "Уже с 12 августа и до самого Дня города на сцене пройдет целая череда мощных событий: гала-концерт "Шедевры мировой музыки", премьерный спектакль "Петр I", танцевальные и художественные шоу", - уточнили в пресс-службе.

Ранее глава города Алексей Орлов сообщил, что на праздновании 300-летия города выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’Эрос", а ведущим финала "Мисс Екатеринбург" станет Дмитрий Хрусталев.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.