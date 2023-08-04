В Верховажье открылся фольклорный фестиваль "Деревня - душа России"

На него приехали более 400 фольклористов из девяти регионов

ТАСС, 4 августа. Восьмой Всероссийский фольклорный фестиваль "Деревня - душа России" открылся в пятницу в старинном купеческом селе Верховажье Вологодской области с участием более 400 фольклористов из девяти регионов России. Фестиваль начался с круглого стола по сохранению нематериального культурного наследия, а завершится 6 августа братчиной на берегу реки Ваги, сообщила ТАСС куратор фестиваля София Кулева.

"Восьмой Всероссийский фольклорный фестиваль "Деревня - душа России" пройдет с 4 по 6 августа в старинном купеческом селе Верховажье. Он начался сегодня с круглого стола "Сохранение и популяризации нематериального этнокультурного достояния как один из путей развития сельских территорий" с участием ведущих федеральных экспертов, специалистов по традиционной народной культуре, руководителей фольклорных коллективов со всей страны. На фестиваль приехали более 400 участников 32 коллективов из девяти регионов России", - рассказала ТАСС куратор фестиваля.

На фестиваль прибыли участники коллективов, фольклористы, эксперты из Вологодской, Самарской, Нижегородской, Архангельской, Ярославской, Московской областей, Санкт-Петербурга, Чувашии и Донецкой Народной Республики. К примеру, фольклорно-этнографический коллектив "Народный праздник" представит традиции жителей приграничных территорий России, Украины и Белоруссии. Коллектив "Казачий круг" покажет традиции донских казаков.

Основная фольклорная программа пройдет 5 августа: на соборной площади Верховажья развернется большая интерактивная площадка с концертами народной музыки, народным театром, играми. Пройдет уникальный фольклорно-этнографический концерт, в котором будут использованы архивные экспедиционные аудио- и видеоматериалы исполнителей прошлого века. "Сначала на большом экране представим фото исполнителя или аудиозапись, а затем коллектив на сцене продолжит песню. Многие этнографические записи выполнены еще в середине XX века. Все 32 коллектива примут участие в концерте, это будет настоящая палитра народных традиций России", - отметила куратор.

Сенокос и братчина

В третий день фестиваля в деревне Леушинская Верховажского района прямо в поле пройдут интерактивные площадки и сельский фестиваль "Лимпияда в Липках": местные жители соберутся в команды и будут соревноваться, кто лучше сено косит, кто лучше стога метает. "Это живая зарисовка из жизни крестьянина, который живет натуральным хозяйством на своей земле, возделывает ее, обеспечивает свою семью. Все гости смогут это увидеть. Завершится все грандиозным действом - братчина, когда более 400 участников сядут за один большой деревянный стол на берегу реки Вага, всех угостят блюдами местной кухни", - рассказала куратор.

По ее данным, ежегодно фестиваль привлекает более 5 тыс. зрителей. Особенность его в том, каждый год он проходит в разных районах Вологодской области, отбор происходит по итогам регионального конкурса на право проведения фестиваля. Территории стараются показать свои особенности в народной музыке, костюмах, традициях.

Село Верховажье входит в перечень исторических поселений России, где сохранилось большое количество объектов культурного наследия, один из знаковых - Успенский собор, построенный в 1798 году. Верховажье впервые упоминается в документах в 1471 году. Местные купцы активно торговали в Архангельске, Москве, Ярославле, Костроме, Вологде, доходили до Сибири и Китая, поставляя хлеб, мясо, меха, овчину, лен. В Верховажье действовали кожевенный завод, бумажная и спичечная фабрики, лесопильня, мельница. С начала 2000-х годов в селе ежегодно проводится Алексеевская ярмарка, которая в XIX веке собирала до 12 тыс. торговцев, а в наши годы привлекает ремесленников из разных регионов страны. В 2023 году ярмарка пройдет в дни фестиваля, ее откроют 5 августа.