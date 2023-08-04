РФ и КНР откроют центр для продвижения культуры и спорта

В настоящий момент на стадии создания находится компания, которая будет сотрудничать с китайскими инвесторами с целью продвижения российских культуры, искусства и спорта в Китае

ПЕКИН, 4 августа. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Россия и Китай откроют совместный продюсерский центр для продвижения российского искусства, культуры и спорта в КНР. Об этом в пятницу в беседе с ТАСС рассказала руководитель пресс-службы Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Ксения Александрова.

По информации РАСПП, в настоящий момент на стадии создания находится компания, которая будет сотрудничать с инвесторами из КНР с целью продвижения российских культуры, искусства и спорта в Китае. Этот центр является совместным проектом Комитета креативных индустрий РАСПП и его китайских партнеров.

В рамках этого проекта будут функционировать три агентства. Первое из них будет отвечать за организацию шоу, выставок и театральных постановок, второе займется продвижением российских артистов и блогеров, а третье будет выполнять функцию кадрового агентства, ответственного за подбор тренеров и преподавателей. Отмечено, что наибольшей популярностью к настоящему моменту пользуются преподаватели по таким дисциплинам, как бокс, борьба, фигурное катание, балет, актерское мастерство и кинематографические специальности.

Как отметили в пресс-службе РАССП, проект уже обзавелся площадками и инвесторами, а также поддерживается Министерством культуры и туризма КНР. Среди совместных российско-китайских проектов в рамках этой инициативы уже можно выделить нынешние гастроли ледового шоу Евгения Плющенко в Китае. Также осенью планируются гастроли ледового шоу Татьяны Навки. В разработке находятся выездные выставки российских художников в Китае и театральные постановки.