Умер актер сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Марк Марголис

Ему было 83 года

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Актер Марк Марголис, исполнивший роль одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008-2013) и "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015-2022), умер в США в возрасте 83 лет. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана Марголиса.

По его словам, актер скоропостижно ушел из жизни в одной из больниц Нью-Йорка после болезни.

Марголис также играл в таких фильмах, как "Лицо со шрамом" (Scarface, 1983), "Эйс Вентура: розыск домашних животных" (Ace Ventura: Pet Detective, 1993), "Черный лебедь" (Black Swan, 2010). Кроме того, он известен по сериалу "Тюрьма "Оз" (Oz, 1997-2003).