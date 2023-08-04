Фестиваль "Калининград Сити Джаз" собрал в Калининграде музыкантов из семи стран

Он проходит 4, 5 и 6 августа

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз" открылся в пятницу в Калининграде, собрав музыкантов из семи стран, включая Россию. Перед зрителями за три дня выступят девять музыкальных коллективов, включая известную российскую группу "Браво", сообщил ТАСС пресс-атташе фестиваля Александр Катеруша.

"На фестивале выступят музыкальные коллективы, представляющие Россию, Италию, Грузию, Конго, Армению, Аргентину, Израиль. Также будут выступать калининградские артисты. Закрывать фестиваль будет группа "Браво", - сказал Катеруша.

Площадкой фестиваля стал центральный парк культуры и отдыха Калининграда. В течение трех дней - 4, 5 и 6 августа - на ней будут выступать по три музыкальных коллектива. Открывают фестиваль калининградская команда Ezztatik Band, российская группа "Фрукты" и коллектив из Италии Rumba De Bodas, рассказал собеседник агентства. "Фестиваль подтверждает свой международный статус, несмотря ни на что на нем представлена такая богатая географическая палитра [участников]", - подчеркнул он.

Фестиваль также включает и такие мероприятия, как Street Food, детская площадка, партнерские зоны, добавил представитель организаторов.

По информации организаторов фестиваля, за 15 лет на нем выступили более 140 коллективов из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Австрии, Дании, Нидерландов, Великобритании, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Грузии, Ямайки, Чили, Бразилии, США, Канады и Израиля. За три дня площадку посещают до 15 тыс. человек.