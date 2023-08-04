В Орле духовые оркестры из пяти регионов выступили на фестивале "Фанфары побед"

Во время мероприятия на площади Ленина развернули копию знамени Победы размером 20х10 м

ТАСС, 4 августа. Более 10 духовых оркестров, включая детские и любительские коллективы из Белгородской, Курской, Московской, Орловской, Тульской областей, выступили на фестивале "Фанфары побед", прошедшем в Орле. Концерт был посвящен 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 457-й годовщине основания Орла, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Сегодня у нас прошло крупное мероприятие в самый канун 80-летия освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. На площади Ленина в самом центре Орла состоялся фестиваль "Фанфары побед", на котором выступили 12 духовых оркестров, приехавшие к нам из пяти регионов, включая приграничные Белгородскую и Курскую области", - сказали в пресс-службе.

Среди участников фестиваля также были оркестр Академии Федеральной службы охраны России, Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии, ансамбли барабанщиц "Триумф" Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева и "Озерчанка" из Коломенского городского округа. В концерте также приняли участие и детские коллективы, в том числе из Белгорода и Каширы.

На фестивале на площади Ленина провели торжественное шествие, во время которого развернули копию знамени Победы размером 20х10 м. "Это дубликат того самого стяга, что взвился над Орлом 5 августа 1943 года. Право пронести его удостоились воспитанники центра "Десантник" и волонтеры из городских спортшкол", - пояснили в городской администрации.

Орел был освобожден от нацистов утром 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу Сталина в этот день в Москве дали салют войскам, освободившим города, поэтому Орел вместе с Белгородом, который освободили в этот же день вечером, носят неофициальное звание городов Первого салюта.

День города в Орле, который был основан в 1566 году, также отмечается 5 августа. Среди запланированных мероприятий - фестиваль воздухоплавания, бесплатные экскурсии в литературных музеях, военно-историческом музее и мемориальном доме-музее полярного исследователя Владимира Русанова.