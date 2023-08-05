В Петергофе откроется фестиваль балетных спектаклей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Первый всероссийский фестиваль "Парадные спектакли Петергофа" откроется в субботу в музее-заповеднике "Петергоф". В Нижнем парке на открытой сцене у каскада "Шахматная гора" выступят народная артистка России Илзе Лиепа, ведущие солисты Большого театра, Мариинского театра и театра "Урал Опера Балет".

"Парадные спектакли Петергофа" пройдут в прекрасном месте. Уже сейчас ясно, что это будет очень впечатляющее и интересное культурное событие для разной аудитории, которая сможет приобщиться к высоким образцам классической культуры и искусства, творчеству ведущих специалистов балета", - сказал на пресс-конференции в ТАСС в преддверии события первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев.

Врио генерального директора музея-заповедника Роман Ковриков отметил, что в XIX веке балетные спектакли в Петергофе часто давали под открытым небом. Парадные спектакли готовились силами Дирекции императорских театров с привлечением постановщиков, музыкантов и артистов балета Мариинского театра. "Наша задача - изучать, хранить и передавать традиции", - добавил он.

"Дягилев-гала" и фантазия на тему барокко

Фестиваль будет проходить в течение двух дней. В его программе - симфонический концерт "Шедевры балетной музыки", программа "Дягилев-гала" и балет Адольфа Адана "Жизель". Ведущей концерта-посвящения Дягилеву, который состоится вечером 5 августа, станет народная артистка России Илзе Лиепа. В нем примут участие прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева, заслуженная артистка России Дарья Павленко, солисты Большого театра Маргарита Шрайнер и Денис Захаров, солисты театра "Урал Опера Балет" Елена Воробьева и Михаил Хушутин и другие.

6 августа зрители смогут увидеть одноактный балет "Дивертисмент короля" в постановке Максима Петрова с участием ведущих солистов Мариинского театра. Этот спектакль-фантазия на тему барокко был поставлен восемь лет назад, но, по мнению хореографа, он по-новому заиграет на сцене в Петергофе. "Этот легкий шуточный воздушный спектакль собирает все главные барочные образы того времени", - отметил он.

Вечером в воскресенье программу фестиваля продолжит балет "Жизель". На сцену выйдут премьеры Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко заслуженная артистка России Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев, а также артисты театра "Санкт-Петербургский классический балет". Предусмотрена и культурно-просветительская программа с балетной экскурсией по центру Петербурга и лекциями.

Организатором фестиваля выступает продюсерский центр "Открытое искусство". Мероприятие состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.