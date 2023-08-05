В Петербурге на фестивале "Музыки мира" выступят музыканты из России и Турции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Восьмой этнический фестиваль "Музыки мира" откроется на Парадном дворе Шереметевского дворца, где расположен Музей музыки и собрана одна из лучших в России коллекций музыкальных инструментов, в том числе народных. В течение двух дней здесь будут выступать этномузыканты из России и из Турции.

"Наша богатейшая коллекция музыкальных инструментов потребовала, чтобы ее озвучивали. И мы стали приглашать музыкатов, играющих не на этих, но на подобных инструментах, которые бытуют в регионах и городах России. Эти музыканты продолжают и приумножают культурное наследие, опираясь на старинные эпосы", - рассказала на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля Ирина Ярославцева. В программе праздника - этноджаз, этнорок, фьюжн, электроника, горловое пение.

Так, тувинский мастер горлового пения Алексей Ховалыга представит три вида этого народного искусства и игру на традиционных национальных инструментах - игиле, бызаанчы, шооре, демир-хомусе, дошпулдууре, морин-хууре. С новой программой в стиле этнофьюжн при участии джазовых музыкантов выступит Нарек Геворгян, тяготеющий к армянской народной музыке. Один из корифеев российской фолктроник-сцены уфимский мультиинструменталист и композитор Marat Taturas (Марат Файзуллин) представит новый проект Y.U.R.T.A, где прозвучат народные песни и башкирские мелодии в стильных электронных обработках. А коллектив "Сбитень" предложит русский народный блюз от петербургских музыкантов - редкое звуковое сочетание электробузуки с вокалом.

Впервые на фестиваль приедет широко известная в Европе турецкая группа "Karde T rk ler" ("Братские песни"). Творчество коллектива отразило богатейшее музыкальное разнообразие народов, населяющих Турцию.

В программе праздника - концерты-марафоны под открытым небом, экскурсии по коллекции музыкальных инструментов, творческие встречи с артистами и мастерами.

Фестиваль "Музыки мира" - ежегодный проект Музея театрального и музыкального искусства. Главное условие участия в этом празднике - современное звучание, неожиданные эксперименты со стилем и жанром, открывающие в народной музыке новый потенциал. Проект поддержан Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.