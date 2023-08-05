В Красноярском крае в музее Минусинска представляет редкие иконы XIX века

Их не выставляли более 100 лет

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Минусинский краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова в Красноярском крае к 200-летию Минусинска впервые в обновленной экспозиции покажет семь редких икон XIX века, написанных в стиле енисейской школы иконописи, которые не выставлялись более 100 лет. Об этом ТАСС в субботу рассказала директор музея Светлана Борисова.

"19 августа после долгих ремонтно-реставрационных работ открывается второй корпус нашего музея. Это открытие приурочено к 200-летию Минусинска. Специально для нового корпуса подготовлена экспозиция в 16 залах корпуса. <…> В том числе впервые мы выставим семь икон XIX века, которые выполнены в технике енисейской иконописи. Эти иконы не выставлялись более 100 лет", - сообщила Борисова.

По словам Борисовой, около года ушло на реставрацию икон. "Они попали к нам в 1930-х годах, когда были разрушены Троицкая церковь и Вознесенский храм в Минусинске. Больше 100 лет они не выставлялись и никогда не реставрировались. Это работы местных мастеров, есть, например, красивая и редкая икона "Воскресение Христова восстания от гроба", - пояснила директор музея.

Отдельный зал в обновленной экспозиции музея будет посвящен передвижному музейному проекту "Место силы". "В проект вошли графические и живописные работы конца XIX - начала XXI века. Из них 11 работ, принадлежащих кисти Василия Ивановича Сурикова, приедут к нам из Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова. Кроме того, выставку дополнят 67 художественных работ из фонда нашего музея и предметы из археологической и этнографической коллекции, посвященные Минусинску. Этот передвижной проект пробудет в нашем музее до середины октября, а потом отправится в Красноярск", - пояснила Борисова.

Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова был основан в 1877 году. Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий свой устав и программу. Музей состоит из двух корпусов и галереи, которая их соединяет. Здания музея являются объектом культурного наследия регионального значения. В 2015 году началась реконструкция второго корпуса музея в рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея Минусинска.

Минусинск - город на юге Красноярского края, основанный в 1739 году. В 1823 году получил статус города. Сейчас на юге Красноярского края это самый крупный город, его население - около 70 тыс. человек. В рамках празднования 200-летнего юбилея, в Минусинске обновлено и реконструировано 195 объектов, в том числе 33 объекта культурного наследия, а также жилые дома, объекты социальной сферы, дорожная инфраструктура.