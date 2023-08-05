Более 60 тыс. человек посетили выставку о стеклянном кирпиче фальконье в музее им. Щусева

Как отметила глава Минкультуры Ольга Любимова, выставка будет работать до 20 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 60 тыс. человек посмотрели выставку "Фальконье. Архитектура света" с момента ее открытия в апреле 2023 года в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Удалось до закрытия <...> тоже посетить эту необычную экспозицию, посвященную легендарному строительному материалу - стеклянному кирпичу", - написала она в своем Telegram-канале, добавив, что успеть на выставку можно до 20 августа.

Министр напомнила, что с конца 1930-х годов производство фальконье было остановлено, но благодаря усилиям музея технологию восстановили. "И сегодня на выставке можно увидеть несколько потрясающих кладок из кирпичей разных цветов и моделей, которые максимально соответствуют историческим образцам. Кстати, в архитектуре зданий во многих городах нашей страны до сих пор сохранились подлинные фальконье", - сообщила министр.

Она отметила рост интереса посетителей к Музею архитектуры: от 40 тыс. человек в 2017 году до более 100 тыс. в 2022-м. Только с начала 2023 года там побывали свыше 108 тыс. человек, в том числе более 60 тысяч - на выставке о фальконье, добавила Любимова.