Владимир Федосеев откроет сезон концертом в Московской консерватории 7 сентября

Главный дирижер БСО также отправится на гастроли в Китай

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского (БСО) Владимир Федосеев откроет сезон 2023/2024 концертом в Большом зале Московской консерватории. Также он поедет с оркестром на гастроли в Китай, сообщила пресс-служба коллектива.

"Новый сезон Владимир Федосеев откроет 7 сентября концертом в Большом зале Московской консерватории, после чего отправится с БСО в Китай, где планируется масштабный гастрольный тур коллектива", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Китае оркестр исполнит все симфонии Чайковского.

5 августа Федосеев отмечает свой 91-й день рождения.

В беседе с ТАСС дирижер рассказал, что отметит день рождения в кругу друзей. "О датах не думаю, просто иду вперед, - поделился Федосеев. - Я сейчас полон энергии. Сегодня сделаю паузу в работе над партитурами, а завтра снова примусь за обдумывание будущих программ. Концертов будет много, и я уже в предвкушении радости от новых встреч с публикой".

Владимир Иванович Федосеев родился 5 августа 1932 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру симфонического дирижера он начал в 1971 году в оркестре Ленинградской филармонии, куда попал по приглашению Евгения Мравинского. Его последующая творческая биография связана с Москвой. С 1974 года и по настоящее время Федосеев является бессменным художественным руководителем и главным дирижером Большого симфонического оркестра имени Петра Чайковского.