В Калмыкии открыли фестиваль лотосов

В республике, в частности, организовали выставку священных буддийских реликвий

ЭЛИСТА, 5 августа. /ТАСС/. Фестиваль лотосов, который в 2023 году проходит вблизи Каспийского моря в Калмыкии в третий раз, открыли в монастыре "Лагань Даргьелинг Хурул" выставкой священных буддийских реликвий. Фестиваль продлится два дня и будет насыщен событиями, которые позволят гостям республики из разных регионов России погрузиться в атмосферу природной красоты, сообщила ТАСС министр культуры и туризма республики Саглара Тюрбеева.

"Ежегодно в июле - августе в Калмыкии распускаются редкие и удивительные по красоте цветы - лотосы. Формат фестиваля в этом году будет двухдневным. Мы по-прежнему готовы удивлять наших гостей, и продумали очень насыщенную программу, лейтмотивом которой станет обретение всеобщего равновесия и гармонии через знакомство с природой и национальной культурой Калмыкии. Поэтому неслучайно фестиваль открыт первой выставкой священных буддийский реликвий в стенах монастыря "Лагань Даргьелинг Хурул", - сказала она.

Среди священных реликвий - мощи Будды Шакьямуни, по преданиям, обладающие чудодейственной силой, а также росток священного дерева Джая Шри Маха Бодхи. Он также представляет особую ценность для буддистов, поскольку произрос от того самого дерева, под которым Будда обрел просветление. Реликвии передали на хранение в центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" из Шри-Ланки. В честь открытия выставки монахи провели торжественный молебен.

О программе фестиваля

Калмыкия реализует для отдыхающих все популярные направления - этно-, эко-, гастро- и спортивный туризм. Глава республики Бату Хасиков считает важным расширять линейку турпредложений для гостей республики. Фестивали тюльпанов и лотосов, которые с каждым годом собирают все большее число туристов, уже стали брендом региона. В июне впервые провели фестиваль барханов.

Культурные и развлекательные мероприятия фестиваля лотосов проходят в двух населенных пунктах региона - непосредственно в месте произрастания лотосов в селе Джалыково и расположенном в 30 км от него районном центре - городе Лагань. Также в карту мероприятия включено место для активного пляжного отдыха - Одинокое дерево вблизи Лагани.

Ключевыми темами фестиваля стали мастер-классы по хатха-йоге и китайской гимнастике Цигун, а также соревнования по сапсерфингу "Lagan Sup Challenge". Побороться за призовой фонд соревнований, который составляет 500 тыс. рублей, может каждый желающий - и профессионал, и любитель.

В турнире участвуют опытные сапсерферы из Москвы, Тольятти, Рыбинска, Геленджика, Астраханской, Самарской, Ростовской областей, республики Дагестан, а также из Белоруссии. Среди гостей - знаменитый белорусский путешественник и райдер Стас Вулканов, на счету которого по три больших сплава - по Волге, Днепру и к Балтийскому морю, а также вице-чемпионка мира, победитель и призер несколько международных соревнований серии Eurotour, абсолютная чемпионка России Наталья Новицкая, рассказали в министерстве физкультуры и спорта региона.

В степную Калмыкию туристы едут не только повидать уникальные по красоте пейзажи, но и насладиться многообразием блюд из мяса, которое отличается особенными вкусовыми качествам, отведать лаганской ухи. Организаторы фестиваля устроили мастер-классы по приготовлению джомбы (калмыцкого чая) и боцогов. Приехавшие на фестиваль с детьми гости участвуют также в изготовлении сувениров из семян лотоса, мастер-классе по старомонгольской письменности "Тодо бичг", катаются на катере.

Цветок лотоса для буддистов является сакральным. Гости фестиваля знакомятся с историей и традициями калмыцкого народа, основами буддизма. На фестивале прозвучат мелодии современного московского андеграунда и классической индийской музыки. "Мостиком к исцелению", по словам организаторов, станут и мастер-классы по хатха-йоге и китайской гимнастике Цигун от ведущих мастеров этих оздоровительных практик.

Несмотря на временное закрытие аэропорта Элисты, добраться до Калмыкии не является проблемой для гостей. Близлежащие аэропорты находятся в Астрахани и Волгограде, с 23 июля запустили регулярное пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту "Элиста - Адлер (Сочи)". Доехать до Лаганского района Калмыкии на фестиваль можно из республиканского центра на личном транспорте или такси по федеральной трасе Р-216, а также автобусами.